Alba Carrillo, de azotar a Telecinco por humillarla a aprovecharse de su modelo para hundir a Jorge Pérez

Alba Carrillo es un personaje muy necesario en Mediaset. La modelo ha demostrado tener una personalidad arrolladora y una capacidad envidiable de atraer a la audiencia como colaboradora y como personaje. Sin embargo, la vehemencia de la hija de Lucía Pariente le ha jugado más de una mala pasada y a punto ha estado de ser defenestrada de Telecinco por sus duras críticas, pero siempre ha sabido ganarse una nueva oportunidad y lo cierto es que, con la trama que está protagonizando con Jorge Pérez, tanto ella como la cadena parecen haber olvidado sus rencillas para exprimir al máximo esta polémica.

Pocos espectadores podían imaginar que las imágenes grabadas en una fiesta privada de Unicorn Content iban a dar para semanas de contenido en la crónica social de los distintos programas de Telecinco. Pero ya se han encargado sus protagonistas de estirar esta noticia, contando lo que no captaron los móviles y engordando el caso día tras día.

En un primer momento, un afligido Jorge Pérez compareció ante la audiencia para pedir perdón a su familia por un desliz que en aquel momento parecía de lo más inocente: un tonteo en medio de una discoteca bajo los efectos del alcohol.

Pero tanto Alba Carrillo como Marta López se han encargado después de hacer que salgan más detalles a la luz. La primera asegura hacerlo por autodefensa, después de que el guardia civil la dejara, según ella, a los pies de los caballos por culparla de su infidelidad. La segunda lo hace, según dice, para defender a su amiga, una defensa que de paso le ha granjeado más protagonismo en Sálvame y Ya es mediodía, todo sea dicho.

Carrillo, experta en el contraataque, ha dejado ver su cara más controvertida, la misma que mostraba cuando acribillaba a Feliciano López en público, hablando de sus infidelidades y hasta insinuando su presunta homosexualidad. Ahora le ha tocado a Jorge Pérez, que pese a permanecer en silencio -probablemente por cobardía o para calentar una futura reaparición- fue el protagonista absoluto del Poli Deluxe del sábado, donde se dio todo tipo de detalles sobre su noche de pasión con Alba y hasta se habló de su pene.

Sí, Alba Carrillo se sentó en el cortijo de Jorge Javier Vázquez -sin el presentador- para hacer lo que ella misma le reprochó públicamente al de Badalona, motivo por el cual actualmente no tienen ningún tipo de relación y Vázquez se niega a coincidir con ella.

"Sé que este tuit me va a costar caro y que luego vendrán las amenazas pero acabo de oír a Jorge Javier diciendo que a los animales no se les debe humillar en público por su dignidad, cosa que suscribo tajantemente, ¿pero qué pasa con humillar a las personas en público?", escribió la colaboradora en su perfil de Twitter el pasado 16 de septiembre.

Pese a las lecciones de moralidad al presentador estrella de Mediaset, a la modelo le ha bastado el mínimo feo de un hombre para salir a la palestra a disparar contra él sin ningún tipo de escrúpulo. Pero Jorge Pérez no ha sido el único en su diana, José Antonio Canales Rivera también ha recibido lo suyo, con comentarios sobre su affaire con Alba y burlas hacia el pijama que se puso la noche que intimaron. "Eres una mancha en mi jersey", le dijo mientras le dedicaba una peineta mirando a cámara.

A estas salidas de tono se suman que, ahora que vuelve a acercarse a La Fábrica de la Tele, Alba carga contra "el cinismo y la hipocresía" de los programas de Unicorn al tratar esta polémica, lo cual solo es una muestra más de su inteligencia y de su capacidad para aprovechar cualquier oportunidad profesional.

Si bien el modelo de Telecinco siempre es susceptible de cuestionarse por jugar con los límites de la ética, lo que está haciendo Alba Carrillo no es otra cosa que beneficiarse de ese sistema que ella misma ha criticado duramente cuando le ha convenido. Su postura es respetable y buena parte del público celebrará los momentazos que la colaboradora aporta cuando se convierte en personaje (como la aplaudida frase "me ha bloqueado, le debe de haber sentado mal algo" en el Deluxe), pero quizás Alba debería aceptar dónde trabaja y no emplear una doble vara de medir para cuando el viento no sopla a su favor. Y es que para señalar el cinismo es importante no ejercerlo.

