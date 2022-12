El tenso encuentro entre Belén Esteban y Paz Padilla en Mediaset: "Si no me saludan, yo no saludo"

Paz Padilla volvía a Mediaset España este mismo lunes. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde colgó varios vídeos del árbol de Navidad de la cadena de Fuencarral. Aunque la andaluza no ha dado más detalles sobre lo que iba a grabar en Mediaset, por las imágenes que ha compartido se podría tratar de algo relacionado con las Fiestas.

Su regreso ha coincidido con las vacaciones de Jorge Javier Vázquez, pero la cómica se ha reencontrado con algunos de sus excompañeros de Sálvame. "¿Te has encontrado con Paz Padilla?", le cuestionaba María Patiño a Belén Esteban minutos después de comenzar Sálvame Limón.

"Sí, y también se ha encontrado con Kiko Hernández y Rafa Mora", respondía la propia Belén intentando contenerse, algo que no pudo mantener por mucho tiempo. "Yo es que cuando entro a un sitio y hay gente yo saludo, si no me saludan pues yo tampoco saludo. Ella no me ha saludado ni yo a ella tampoco", sentenciaba.

Al parecer, tanto Paz Padilla, Kiko Hernández y Belén Esteban han coincidido en la sala de maquillaje minutos antes de comenzar el directo de Sálvame. "Nos ha visto seguro, porque hay una cristalera enorme", a lo que añadía que a Rafa sí que le ha saludado.

En ese momento, Kiko Hernández ha confesado el tenso momento que se ha vivido en la sala de maquilla de Mediaset. "Una persona que da mil entrevistas, a todas horas y todos los días y dice que solo está para repartir amor... Llega a maquillaje y no saluda a sus compañeros con los que ha estado durante 13 años", comenzaba Hernández.

"A mí me ha dado igual. De hecho, le he preguntado a Belén gritando: '¿Qué tal estás, Belén?'. Ella me ha dicho que estaba muy bien y que ya no estaba de los nervios, y yo le he dicho que eso es por el Ómicron", unas declaraciones que han dejado boquiabierta a María Patiño. "¿Le has dicho eso con Paz ahí?", a lo que él respondía que sí.

"Y yo le he dicho a Kiko que estoy coja pero por lo menos estoy viva", añadía Belén. En ese momento, Adela González, que asegura haber cruzado unas "agradables" palabras con Paz, salía del plató en busca de la presentadora, con la intención de que entrara en directo en pleno Sálvame.

¿De qué lado te posicionas?

RT- Paz Padilla y Rafa Mora

MG- Belén Esteban y Kiko Hernández#yoveosálvame pic.twitter.com/XxBpy6tyWQ — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) December 13, 2022

