El duro ataque de Jorge Javier a Paz Padilla: "No tengo ninguna relación con ella, me la jugó varias veces"

Jorge Javier Vázquez ha hablado sin tapujos sobre su mala relación con Paz Padilla y ha asegurado que no quiere tener "ninguna relación con ella". El presentador de Sálvame ha acudido al podcast Querido Hater para promocionar su nuevo libro, Antes del olvido, y tal y como se puede observar en el vídeo promocional del episodio no ha tenido reparos a la hora de responder a todas las preguntas de Malbert.

El conductor del programa se interesó por la relación entre el de Badalona y Paz Padilla, con quien tuvo algún que otro roce en directo. Así, Jorge Javier ha confirmado que no hay ningún vínculo entre ellos más allá de compartir cadena: "No tengo ninguna relación con Paz Padilla, ni quiero tenerla ni me interesa. Me la jugó varias veces y no quiero nada con ella", espetaba.

Más adelante, Jorge y Malbert volvían a hacer referencia a la gaditana. "Hay que ser mala eh", afirmaba la estrella de Telecinco. "Mala es poco", refrendó el presentador del podcast. Y añadía: "Pero bueno, todo cae por su propio peso. Se va a encontrar con otro abajo. Un beso, Paz".

Entre risas, Jorge Javier bromeó sobre sus palabras hacia Paz: "A mí déjame de líos. ¿Esto cuándo sale? ¿En Navidad? ¡Tócate los cojones! En época de amor y compañía", ironizaba. "Claro, el regalito", sentenciaba Malbert.

Pero Paz no fue la única diana de los disparos del presentador, pues en su entrevista también tuvo una indirecta para Kiko Matamoros y su exnuera, Carla Barber. "El envenenamiento al final se trasluce en la cara", reflexionó Vázquez. Era entonces cuando Malbert mencionaba a la exnovia de Diego Matamoros: "Oye, ¿a que voy a la Carla Barber a que me haga un completo?". "Bueno, yo no iría", respondía Jorge entre risas, conocedor de que Matamoros se puso en manos de la canaria para la mayoría de sus retoques faciales.

Invitado y entrevistador compartieron otros momentos de complicidad y confidencias en esta charla, sobre todo cuando Jorge habló de la muerte de su padre, algo que emocionó al siempre incisivo influencer. "Soy conocedor de lo duro que es aceptar una pérdida temprana", confesaba Malbert, cuya madre falleció a principios de este año.

"Yo creo que a ti te ha pasado ya lo peor que le puede pasar a alguien, que es la pérdida de una madre", expresaba Jorge. Entre lágrimas, el joven apartó por un momento su faceta hater para abrirse en canal: "Cuando me estabas hablando de lo de tu padre, me estaba viendo muy reflejado. Cuando decías que igual ignorabas o que no aceptabas...", comentó.

