Jorge Pérez y Alicia Peña mandan un burofax a ‘Sálvame’ para proteger su vida “pasional e íntima”

El pasado sábado, Alba Carrillo se sentó en el polígrafo del Deluxe para hablar de lo que pasó entre Jorge Pérez y ella en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content. Algo que ha levantado ampollas dentro de Mediaset, tanto entre compañeros como pueda ser Joaquín Prat, como en el propio Jorge y su esposa Alicia Peña.

Por ello, el matrimonio ha tomado la decisión de enviar un burofax a Telecinco para desmentir todo lo que contó Alba Carrillo y hacer una petición especial a través de un escrito de parte sus abogados. “Piden que no se trate, que no se hable ni se valore nada al respecto de la vida pasional e íntima de Jorge porque dicen que todo esto les está afectando muchísimo tanto al honor como a la imagen no solo de Jorge sino de toda la familia”, explicó la periodista Natalia Lombardo en el tramo final de Sálvame Naranja, cebando así los contenidos para seguir tratándolos en Sálvame Tomate.

Del mismo modo, Jorge y Alicia habrían hecho una advertencia. “Están dispuestos a tomar medidas legales y penales contra todo aquel que siga hablando de ellos”, continuó diciendo la redactora de Sálvame. Algo que abrió un pequeño debate en el plató, pues consideraban que el propio Jorge había sido el primero en tratar el asunto, algo que sucedió en el programa Fiesta, con Emma García.

“Será a la gente que ellos consideren que ha cruzado el límite que ellos consideren que es legal”, apuntó en ese sentido Gema López. Por su parte, Cristina Porta, aseguraba que el burofax ya lo habían recibido anteriormente, antes incluso de la emisión de Sábado Deluxe. Entonces Terelu Campos y Adela González, presentadoras de Sálvame en la entrega de este lunes, la corrigieron, y le aseguraron que el escrito habría llegado al mediodía.

Hay que destacar que Cristina Porta ha sido el último gran fichaje de Sálvame, y que su incorporación al equipo del programa fue, precisamente, a raíz de destaparse el beso entre Alba Carrillo y Jorge González. Algunos señalaron que la que fuese concursante de Secret Story intentó también algo con su compañero, pero ella afirma que no, y que solo son buenos amigos. Desde entonces, en los espacios de corazón, se ha convertido casi en su defensora principal.

