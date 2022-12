‘Sálvame’ propone que Rosa López y Chenoa firmen la paz cantando en el ‘Mediafest’

La ruptura de la amistad de Rosa López y Chenoa ha llenado ríos de tinta (y minutos de televisión) en las últimas jornadas. Y es que la intérprete de ‘Cuando tú vas’ aseguró que Rosa y ella son compañeras, pero que no tienen la amistad que ella guarda, por ejemplo, con Natalia o con Geno Machado, a las que también conoció en Operación Triunfo. Una relación que se ha estropeado, según apuntó Socialité este fin de semana, por la buena relación que Rosa López mantiene con David Bisbal, así como el hecho de que se le viese con David Guapo después de que este saliese con Chenoa.

En Sálvame Sandía, este lunes quisieron ahondar en si durante todos estos años Rosa y Chenoa han sido amigas “o era un paripé” lo que se traían, y para ello hablaron a través de videollamada con Alejandro Abad, quien fue jurado en Operación Triunfo y quien produjo la versión exitosa de ‘Mi música es tu voz’.

“Rosa y Chenoa siempre han sido buenas compañeras, con una indiscutible y sana competencia”, aseguraba Abad, destacando que dentro del programa que las lanzó a la fama eran las dos que competían por la zona más alta. Preguntado por si la relación estaba abocada a romperse, el productor y cantante destacó cómo tienen personalidades muy diferentes. “Chenoa sabe muy bien lo que quiere y Rosa es más vulnerable, lo que le causa contratiempos. Estoy seguro de que el problema que tuvo con la voz fue consecuencia de sus emociones, porque a un cantante le pueden afectar a la voz”, aseguraba.

Para el invitado, “es muy noble” que ambas reconozcan que no son amigas sino compañeras. “Lo que no me creo es que ese grupo sea como Verano Azul y Chanquete, y es más que normal que en el grupo haya envidias o celos profesionales. Y más cuando unos han triunfado y otros no”, continuaba diciendo, en referencia a todos los artistas surgidos de Operación Triunfo. En ese sentido, añadió que Chenoa supo ganar su terreno a través de la constancia en un estilo musical, mientras que Rosa, si bien tenía mucho carisma, “no ha encontrado su sitio, a sus compositores, su equipo de trabajo, es una evidencia”.

Al final de su intervención, Alejandro Abad quiso lanzar un guante para que ambas arreglen sus diferencias. “Me gustaría invitar a Rosa y a Chenoa a que vengan a cantar juntas al Mediafest, y que demuestren lo buenas profesionales que son. No tienen que cantar ‘Escondidos’, ni ‘Cuando tú vas yo vengo de allí’. Ni ‘A tu lado no me siento segura’”, decía entre risas. Adela González, la presentadora, proponía una canción de paz o de Navidad. “Podíamos hacerles cantar una canción de paz, que demuestren que juntas son indestructibles, y hago extensiva esta invitación al resto de chicos de Operación Triunfo”, expresó Abad, quien es el responsable de la producción musical de Mediafest Night Fever.

