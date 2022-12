Alba Carrillo advierte a Jorge Pérez: "He dado la cara por ti, pero ahora vas a aguantar tu vela"

Alba Carillo ha reaparecido en medio de la polémica por su tonteo con Jorge Pérez en la fiesta de Unicorn. La presentadora ha abordado el tema y ha enviado una advertencia al guardia civil en una nueva entrega de Nos hemos liado, el podcast que conduce junto a Nagore Robles.

"Me siento un poco defraudada con cosas y con gente. Hay compañeros de trabajo que no se han portado bien", confiesa la modelo. "Yo, en general, pienso que en esta cadena nadie se porta bien", ha apostillado Nagore.

Sin embargo, Carrillo asegura que sigue teniendo "esa inocencia" al pensar que sus compañeros de trabajo no pasarán ciertos límites, "pero la gente no tiene límites", lamenta. Y añade: "Estoy dolida por eso y por el machismo que todavía hay".

[Joaquín Prat, decepcionado con Alba Carrillo y Jorge Pérez: "Han mentido a los espectadores y a mí"]

Estos días se ha hablado de que hubo besos y algo más entre ella y Jorge Pérez, incluso se ha llegado a decir que ambos acabaron juntos en casa de Marta López, pero Alba le quita hierro al asunto: "Yo sigo sin verlo tan grave como quieren hacerlo ver", defiende, asegurando que lo que hicieron ellos en la fiesta "lo hace todo dios".

No obstante, la hija de Lucía Pariente recalca que ella no es quien ha sido infiel a su pareja: "Yo no tengo ninguna responsabilidad. Quien la tenga, que la asuma", asevera.

Es o era mi amigo ,responsabilizate ,que si quería también y ya sabemos que hubo mas que un beso pic.twitter.com/eJKADv9Ax5 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) November 30, 2022

Y es que Alba afirma estar cansada de los ataques hacia ella y de los comentarios acusándola de "romper familias". "Estos escándalos gratuitos no los entiendo. Están muy bien para la televisión, pero que la sociedad siga dándose golpes de pecho con el feminismo... No hay feminismo de ninguna clase", critica.

La modelo advierte de que, aunque ha intentado guardar la compostura, está harta de los comentarios: "Esta guerra no es la mía, pero que no me toquen de más el papo", espeta. Además, no duda en mandar un recado a Rafa Mora, mostrándose sorprendida de "ver a compañeros de otros programas dando lecciones de moral cuando han aparecido la semana pasada en Toledo de after".

Finalmente, Carrillo ha hablado junto a Nagore y a la invitada del episodio, Alexia Rivas, sobre el afán protector de las mujeres hacia sus parejas hombres. Para Alba, esto viene desde la época en que "ellas se quedaban en la cabaña y ellos salían a cazar", pero advierte con que ella va a "dejar de proteger". "Luego te enteras de lo que dice por detrás y dices '¿ah sí? ¿Y yo dando la cara por ti? Pues ahora vas a aguantar tu vela", sentencia.

Sobre Jorge, la presentadora desvela que ya no sabe si es su amigo. "Yo le estoy protegiendo y él a mí me ha dejado a los pies de los caballos", comenta. Además, se muestra extrañada con que el ganador de Supervivientes 2020 siga manteniendo que no hubo beso entre ellos, aunque ella se resiste a confirmarlo: "Yo no mantengo nada, me remito a las imágenes".

