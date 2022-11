Joaquín Prat, decepcionado con Alba Carrillo y Jorge Pérez: "Han mentido a los espectadores y a mí"

La bomba salía el pasado martes en el plató de Sálvame Diario, cuando Miguel Frigenti aseguraba que según le había llegado a él, Jorge Pérez habría acudido a casa de Marta Lopez donde se encontraba Alba Carrillo después de que los tres abandonaran la fiesta de Unicorn Content, productora en la que trabajan.

Tanto Jorge Pérez como Alba Carrillo han concedido varias entrevistas desde que se filtraban las imágenes el pasado sábado en Fiesta, pero los dos han mantenido la versión de que solo fue "tonteo" y que "no hubo beso", algo que no se puede confirmar ya que las imágenes no son muy nítidas.

Pero la historia daba un giro tras la información de Frigenti, que además no ha sido desmentida por ninguno de los dos. Una versión recogida por Joaquín Prat esta misma mañana en Ya es mediodía, programa en el que los dos implicados son colaboradores y con la que se ha mostrado muy crítico, al considerar que no han dicho la verdad en sus respectivas entrevistas.

Además, Isabel Rábago afirma que la mujer de Jorge ya sabía de la visita nocturna del ex Guardia Vicil a casa de Marta, y que todos se han puesto de acuerdo para contar en público una versión de la historia "para hacer el menor daño posible" y, por ello, se muestra expectante para ver qué versión cuenta la otra parte.

En ese momento, el presentador tomaba la palabra para dar un consejo a Marta López, que hasta ahora no había contado nada de lo que habría sucedido en su casa: "Martita, te han dejado con el culo al aire aquí".

"Ya es hora de que cuentes la verdad dado que los dos protagonistas a efectos públicos, colaboradores de este programa, a mí que les he preguntado claramente me han mentido", continuaba muy enfadado.

Pero el discurso del comunicador no terminaba ahí y continuaba insistiendo en su idea: "Alba y Jorge me han mentido y han mentido a los espectadores", decía. Extendiendo también sus palabras a Marta López dado que los tres son colaboradores del programa y los tres han dado la misma versión.

