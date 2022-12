Patricia Conde vuelve a cargar contra 'MasterChef' y acusa a dos compañeros de consumir drogas

Patricia Conde ha vuelto a cargar duramente contra MasterChef Celebrity. Tras el polémico post de Instagram con el que intentó explicar su actitud en la final del programa, la actriz dio marcha atrás y eliminó las partes más controvertidas, pero ahora ha decidido explayarse de nuevo.

"Un día alguien dijo 'esto es un show más que un programa de cocina'. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Me bloqueé ante TANTA presión y me encantaría que no hubiera sido así", explica.

Tras agradecer la oportunidad de darse a conocer "un poco más" y pedir perdón por no ser "más competitiva y ambiciosa", la presentadora se dirige a alguien responsable del programa, a quien llama "jefa". "Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental", asevera.

View this post on Instagram A post shared by Patricia Conde (@paticonde)

"Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo", añade Patricia, que deja caer que les boicoteaban las pruebas para generar contenidos, algo que ya han criticado otros exconcursantes como Xuso Jones.

"Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí", escribe. Además, acusa directamente a dos compañeros de edición de consumir drogas durante el programa: "Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo".

[Patricia Conde: "No voy por la vida de superdivertida, es duro cuando quieren algo de ti y no eres como creen"]

"Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás, cuando me echasteis 3 semanas y no pude rodar 'A todo tren 2' que es lo que quería, y así lo hice… Mi cocinado era un poco lento pero eficiente, cosas peores las han dado por buenas y además había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como querías, poneos de acuerdo. Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo", sentencia la cómica, que de esta forma vuelve a cargar contra MasterChef Celebrity tras su polémica renuncia en la final.

