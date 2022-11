La bomba de Miguel Frigenti: "Después de la fiesta, Jorge Pérez estuvo con Alba Carrillo".

Las imágenes entre Jorge Pérez y Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de Unicorn Content, productora en la que ambos trabajan como colaboradores de varios programas, siguen levantando ampollas. La clara complicidad entre ellos y las evidentes muestras de cariño han pasado factura en la relación de Jorge, casado y con cuatro hijos.

Aunque en la tarde de este lunes Sálvame aseguró que existen imágenes donde se puede ver a los tertulianos de Ya es mediodía todavía más cerca, la bomba la ha soltado Miguel Frigenti este martes 29 de noviembre en el plató de Telecinco.

Para contar esta nueva información, el periodista se mostraba visiblemente enfadado por la actitud "de víctima" que ha tomado Jorge en sus últimas apariciones televisivas. "Las lágrimas de Jorge ponlas en duda", comenzaba el colaborador dirigiéndose directamente a la mujer del ex Guardia Civil.

"¿A qué hora llegó Jorge a casa el pasado viernes? Yo te digo que el local lo abandonó entre las 00:30 y las 3:00 de la madrugada. Es más, tu marido hizo una parada intermedia antes de llegar a casa, paró en casa de Marta López donde estaba durmiendo Alba Carillo. Esto es lo que a mí me dicen", concluía el colaborador.

Tras esto, sus compañeros se quedaban boquiabiertos, sobre todo después de la presencia en la tarde del pasado lunes de Marta, oportunidad que podía haber aprovechado para contar la supuesta realidad de lo que pasó. "Si lo que dice Frigenti es verdad, esto significa que alguna de las tres personas que estaban ahí lo han contado", añadía Terelu Campos.

"Lo que me cuentan es que ese calentón se tenía que apagar y se apagó. Lo importante no es la hora, es que nos han dicho que se nos ha ido de las manos a nosotros y que ellos se fueron cada uno a su casa y eso no es verdad", continuaba el periodista.

"Primero se fueron ellas en taxi y luego llegó Jorge y apagaron el fuego en casa de Marta. Vamos a preguntárselo a nuestra compañera, que aunque sea colaboradora de Ya es mediodía también lo es de este programa", apuntaba Frigenti mientras desafiaba a López. "Te debes a quien te llena la nevera, que es este programa. ¡Tienes que se valiente!".

