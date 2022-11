Risto Mejide sale en defensa de Pablo Motos: "Es indecente que se use mi dinero para señalar"

Pablo Motos se ha convertido en protagonista inesperado de Todo es mentira este martes 29 de noviembre. El programa de Cuatro ha debatido sobre la campaña del Ministerio de Igualdad que alude comportamientos reales de personas públicas como el presentador valenciano, a quien Risto Mejide no ha dudado en defender tras la polémica desatada por su ataque a Irene Montero.

Pese a que la finalidad del debate era analizar si es correcto señalar a personas concretas en campañas institucionales, el asunto pronto derivó a las actitudes de Motos. "Él no ha hecho nada. ¿Ya no se pueden hacer bromas? Siempre que sea sano y no se insulte a nadie, forma parte de la vida", expresaba Pilar García de la Granja.

"No me cabe en la cabeza, la gente en la calle tampoco entiende cómo podemos estar hablando de esto cuando están saliendo violadores a la calle", añadía la colaboradora, a quien Eduardo Garzón contradecía: "En mi opinión, Pablo Motos sí ha hecho algo, no es alguien que esté de colegueo con amigos en un bar, dirige un programa de prime time. Lo de menos es lo que sale en el anuncio, sino que ha habido un montón de comportamientos machistas, señalados por las propias invitadas", aseveró.

[Juan del Val da la cara por Pablo Motos: "Las preguntas feas son muy pocas y de hace mucho tiempo"]

Además, el tertuliano puso el ejemplo de Virgina Maestro, que ha cargado contra Motos en redes sociales: "Dijo claramente que se sintió incómoda por sus preguntas. Hablar de los pechos o besar un culo es un comportamiento machista, no es que haya matado a nadie, pero puede pedir perdón por ello y rectificar sus actitudes", agregó Garzón.

Ambos colaboradores se enzarzaban entonces en una disputa por el comportamiento de el presentador de Antena 3, por lo que Risto Mejide acababa interviniendo para dejar clara su posición: "La postura del programa es contraria a que se utilice el dinero público para señalar a individuos concretos. Todos sabíamos a quién se estaba señalando, la prueba es la de todo lo que ha venido después", espetó el presentador, que aseguraba que "otra cosa es que después debatamos de si hay comportamientos adecuados o no".

[Virginia Maestro ataca a Pablo Motos y denuncia censura en redes sociales: “Fue machista y violento”]

"Me parece indecente que mi dinero se utilice para señalar a personas concretas. Hoy señalarán a quien sea y mañana puede ser a ti, porque nadie está libre de tener ciertos comportamientos", añadía el publicista.

Sin embargo, Garzón insistía: "Si él se ha dado por aludido, es por algo. Si no le hubiera dedicado 10 minutos en prime time a responder a esto, no estaríamos hablando de ello. Hay un estudio que ha medido el impacto de sus palabras, antes de ellas pocos sabían que él había hecho esa misma pregunta a una invitada".

Finalmente, Risto volvía a intervenir para zanjar el debate: "Se le ha señalado con esa campaña y yo condeno desde aquí que se señale públicamente a un individuo concreto. Otra cosa sería hablar de comportamientos, que es donde ya entra el Ministerio de Igualdad. Pero sí, a Pablo Motos se le ha señalado en ese anuncio", sentenció Mejide.

