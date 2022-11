‘Fiesta’ destapa el affaire de Jorge Pérez y Alba Carrillo tras filtrarse vídeos donde se besan

La fiesta de Navidad de Unicorn dejó una resaca en forma de tormenta. Fiesta, el programa presentado por Emma García, reveló los vídeos filtrados en los que puede verse a Jorge Pérez y Alba Carrillo, ambos colaboradores de Ya es mediodía, en una actitud mucho más que cariñosa. El guardia civil acudió al plató y reconoció su culpa. “He pasado unos límites”, confesó.

Ambos acudieron a la fiesta organizada por Unicorn Content, productora responsable del programa en el que los dos colaboran, en la discoteca madrileña El Príncipe, en la que estuvieron presente más de 500 invitados. En los vídeos grabados por los asistentes al evento, pueden verse al guardia civil y a la modelo abrazados en una pose excesivamente cariñosa, en la que aparecen dándose picos y caricias.

Tal fue el revuelo, que el propio Jorge Pérez estuvo presente en el plató del programa para explicar su versión de los hechos. Inicialmente, el ganador de Supervivientes 2020, negó haber besado a su compañera en el programa presentado por Joaquín Prat. “Tengo ganas de dar explicaciones. He amanecido en casa, por supuesto. Antes de que supiera lo que iba a pasar, yo le he contado a mi mujer todo lo que ha pasado, porque me gusta ir con la verdad por delante”, comenzó a declarar.

[Alba Carrillo sufre un accidente y se parte el radio justo antes de empezar ‘Fiesta’]

Sin embargo, los vídeos, más de 21 según confesó el propio Pérez, rebatían sus declaraciones y él aclaraba que negaba tajantemente que se hayan “morreado”, como comentaban algunos tertulianos. Eso sí, tanto haya habido besos o no, el propio guardia civil admite haber cometido un grave error y “una falta de respeto” con su esposa, Alicia Peña.

“No quiero dar pena a nadie. Me he equivocado y lo tengo que asumir. Es tan duro, ¿sabes? No busco justificar, no busco comprensión. No busco nada. A mí me importa ella [Peña], solo cómo esté ella. Desde aquí, le pido públicamente perdón, no he sabido estar a la altura”, lamentó Pérez visiblemente afectado.

Marta López, quien estuvo presente en la fiesta, entró en directo al programa para defender la versión de Jorge. “Yo lo que vi anoche fue el mismo tonteo de siempre, pero con el añadido de que iban muy contentos. Ellos no eran conscientes de que hicieran nada malo y siguieron con la broma todo el rato. Les vio muy cerca pero jamás besarse en la boca”, compartía.

El guardia civil, quien había sabido hasta el momento mantenerse alejado de las polémicas, terminó derrumbándose y abandonó el plató. “Este rato he estado hablando con mi mujer y está recibiendo un avasallamiento de mensajes por lo que creo que lo más acertado es que me vaya a casa a estar con mi familia”, señaló antes de marcharse.

Marisa Martín Blázquez, presente en el plató de Fiesta, quiso darle a Alba Carrillo su espacio y declaró que la modelo le ha comentado que estaba molesta con la actitud que Jorge tenía inicialmente. “No le ha gustado que dijera que él se tuvo que apartar en varias ocasiones”, puntualizó.

No obstante, antes de irse del plató de Fiesta, el ganador de Supervivientes 2020 defendió a Carrillo, señalando que ella no tenía nada de responsabilidad con lo sucedido, al ser una mujer soltera. “No tiene que rendir cuentas a nadie”, zanjó.

De ahí que, a pesar de la polémica, la modelo esté preocupada por su amigo, según lo que comentó Alexia Rivas en el plató, quien también destacó que Alba no tiene intención alguna de hacer sangre con lo ocurrido. “Solo está preocupada por él”, concluyó, dejando claro que la buena amistad que tienen se mantiene.

Sigue los temas que te interesan