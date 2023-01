Tensión en 'Sálvame' entre Kiko Hernández y Carmen Borrego: ¡Estoy hasta los cojones!"

La supuesta traición de Gustavo, chofer y persona de confianza de María Teresa Campos, a la familia Campos sigue acaparando minutos en Sálvame. Si era el pasado lunes cuando Terelu Campos respondía al polígrafo de Kiko Hernández, en la tarde de este martes el colaborador protagonizaba un fuerte enfrentamiento con Carmen Borrego.

El espacio vespertino recordaba las declaraciones que daba Alejandra Rubio a Fiesta, programa en el que colabora y donde aseguraba que Hernández había traicionado a Gustavo. "Les he avisado muchas veces (a su madre y su tía) de que no confíen en él. Mucho abrazo y beso pero...", comentaba sobre Kiko.

Además, el programa de Telecinco ha desvelado la existencia de un chat donde se habla del aspecto físico de Carmen Borrego, pero también de la relación que guarda con Terelu Campos. "Hablan del odio y rencor que le tienes a Terelu Campos. No lo digo yo, lo dice Gustavo".

[Carmen Borrego estalla entre lágrimas contra ‘Sálvame’: “¡Hasta que no me enterréis no vais a parar!”]

Carmen Borrego no ha podido soportar la situación y ha saltado contra el colaborador. "Estoy cansada, ¡demuéstralo! Tu polígrafo me da igual, te lo ha podido contar cualquiera", espetaba.

"No voy a consentir que digas que odio a mi hermana y a mi sobrina. Que sepas que por seguirte el rollo, una vez me tuve que enfrentar a toda mi familia. Vine aquí, pedí disculpas y dije que nunca más iba a ocurrir. Yo no odio a mi hermana es mentira", gritaba.

En ese momento, Kiko cambiaba el gesto de su cara y lanzaba toda una bomba. "Te voy a contar una cosa que sí te puedo demostrar. ¿Tú le has contado algo muy grave de tu sobrina a alguien que no es Gustavo?", preguntaba a Carmen.

"Sé por dónde vas, y aquí no me vais a pillar a mí. Además de ese tema no voy a hablar ni 30 segundos", respondía mientras Hernández le confirmaba que ella "también lo ha divulgado".

"Ya sé por dónde vas porque se lo has contado a Kiko Matamoros, parezco tonta, pero no lo soy. A mí esta mierda no me la vais a echar encima", insistía Borrego. "De esa mierda me entero yo por Gustavo y por ti. Tú se lo cuentas a una persona y esa persona a mí", comentaba el que fuera concursante de Gran Hermano mientras confesaba que esa persona era Belén Rodríguez.

"Si mi amiga me traiciona y te lo cuenta a ti, yo no estoy traicionando a mi sobrina, la que me está traicionando es mi amiga a mí y tú diciéndolo aquí. ¡Esa es la puta realidad! ¡Estoy hasta los putos cojones! La que me ha traicionado es mi amiga", gritaba mientras se levantaba de su silla y se enfrentaba a su compañero.

Finalmente, la tensión desaparecía gracias a la intervención de Jorge Javier Vázquez y Adela González, que se situaban en mitad del plató dando paso a un vídeo del programa.

