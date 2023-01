La pulla de Terelu Campos a Kiko Hernández después de su polígrafo: "Cuando me trates con respeto..."

Cómo es la vida en el país con mayor consumo per cápita de alcohol de Europa: no...

El polígrafo al que se sometió Kiko Hernández el pasado viernes en el regreso del Deluxe a su día habitual sigue levantando ampollas en Telecinco. Este lunes 23 de enero, Terelu Campos y Carmen Borrego han coincidido en Sálvame, donde no han dudado en comentar algunas respuestas del colaborador en el Deluxe.

El colaborador reveló a lo largo de la pasada semana que Gustavo Guillermo González, el hombre de confianza de la familia Campos, había grabado conversaciones de María Teresa y sus hijas Carmen y Terelu.

El polígrafo demostraba que el chófer se habría lucrado a escondidas ofreciendo información a la prensa sobre María Teresa Campos y el resto de la familia. El Polideluxe también reveló que Gustavo se habría burlado de la propia Borrego y de su marido, llamando despectivamente 'potota' a la hermana de Terelu Campos.

Después de proyectar varias partes del programa nocturno, Terelu Campos respondía a Kiko visiblemente enfadada y desmentía dos informaciones que revelaba el colaborador: "Mi madre nunca le ha pedido dinero a Gustavo, y siempre se le ha pagado el sueldo, porque se lo he pagado yo".

"Si mi madre ha necesitado algo, para eso estoy yo, porque yo he tenido una vida de puta madre gracias a esa mujer que es mi madre. La he tenido yo, mi hermana, sus nietos... Gracias al esfuerzo de esa mujer", continuaba.

Además, lanzaba una indirecta al colaborador: "Me he visto obligada a dar detalles sobre mi vida íntima y económica, tanto mía como de mi madre, y no tengo por qué. No va en el sueldo".

Sálvame recogía de nuevo varios momentos del polideluxe que enfadaban aún más a la presentadora. En el fragmento, Kiko aseguraba, en un tono irónico, que él le había contado antes a Terelu la existencia de grabaciones.

"Cuando se me hable con respeto, a lo mejor le contesto", apuntaba después de pasar varios segundos mirando fijamente a la cámara. "La diferencia es que yo le hablo con respeto a todo el mundo, y mucho más a un compañero".

"Ni soy su amiga ni es mi amigo. Dicho esto, no tengo nada más que decir frente a su respuesta tan educada", añadía. "Kiko lo que me dijo es que había grabaciones y le dije que ya me habían llegado por otro lado. Pero no me dijo que nadie se había cachondeado", apuntaba.

"Yo dije que grabar me parece espantoso, no me vais a decir lo que vosotros queráis", comentaba Terelu mientras el resto de colaboradores debatían sobre este asunto.

