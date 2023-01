Kiko Hernández destapa las mentiras de Gustavo, el chofér de las Campos, ante el poligrafo del 'Deluxe'

Cómo es la vida en el país con mayor consumo per cápita de alcohol de Europa: no...

Era evidente que el regreso del Deluxe a las noches del viernes iba a venir con un bombazo. Se ha cumplido, puesto que Kiko Hernández se enfrentó al polígrafo de Conchita para demostrar que su información sobre Gustavo, el chófer de María Teresa Campos es el topo que graba a la familia y filtra información a la prensa. Una noche en la que Carmen Borrego ha descubierto que el hombre de confianza de su madre ha resultado ser un traidor.

La noticia estalló el pasado 12 de enero en Sálvame, cuando el colaborador reveló que Gustavo Guillermo González, el hombre de confianza de la familia Campos, había grabado conversaciones de María Teresa y sus hijas Carmen y Terelu. Seis días después, Hernández señalaba también a Ainhoa, novia del chófer, como cómplice; además de confesar que el propio Gustavo le había dicho que la matriarca del clan llevaba un año sin pagarle.

La noticia, por supuesto, cayó como un jarrón de agua fría para Carmen Borrego, quien no daba crédito a las afirmaciones de Hernández, quien no ha dudado en sentarse ante el polígrafo para desenmascarar al topo de la familia. Entre las muchas preguntas, todas relacionadas con la noticia, destacaba cómo el polígrafo demostraba que el chófer habría lucrado a escondidas ofreciendo información a la prensa sobre María Teresa Campos y el resto de la familia.

Esto dejaba a Carmen Borrego, presente en el plató, con una clara cara de decepción ante la confirmación que las informaciones que estaba dando Kiko Hernández son verídicas. El ‘Polideluxe’ también reveló que Gustavo se habría burlado de la propio Borrego y de su marido, llamando despectivamente ‘potota’ a la hermana de Terelu Campos.

Pero la cosa no quedó solo ahí, Kiko Hernández destapó cómo no solo el chófer ha sido el topo de la familia, sino cómo le llegó a revelar información personal y muy sensible, que el colaborador no quiso decir en plató. El ‘Polideluxe’ reveló que Gustavo le contó a Hernández en una comida en el verano del año pasado secretos económicos, sentimentales y familiares relacionados tanto con María Teresa Campos como del resto de la familia. “Y otra área que me parece repugnante”, añadió el colaborador sin entrar en detalles.

El estupor reinó entre los colaboradores, viéndose a Carmen Borrego claramente disgustada y con gesto serio. Además, el polígrafo demostró que era verdad que Gustavo le dijo a Hernández que las Campos le debían un año de sueldo, algo que la propia Borrego desmentía en plató, aunque el colaborador de Sálvame quiso aclarar que lo que era verídico fue lo que le dijo el chófer a él, no que lo que haya dicho Gustavo sea verdad.

El ‘Polideluxe’ destapó también que Gustavo presumió delante de él del dinero que había invertido en su ático, en el que puso mármoles y materiales de máxima calidad, gracias a las informaciones que ha filtrado a la prensa. También reveló el polígrafo que Belén Rodríguez traicionó a las Campos, además de que fue la primera que le alertó de la existencia de las grabaciones.

Una serie de revelaciones que dejaron perpleja y sumamente disgustada a Carmen Borrego; así como al resto de los colaboradores del Deluxe, quienes han visto una cara completamente diferente del hombre de confianza de la familia Campos.

