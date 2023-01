Kiko Hernández se burla de un burofax de Jorge Pérez y le canta ‘Perdóname’ de Camilo Sesto

Hace unos días, Marta López, Kiko Matamoros, Miguel Frigenti y Rafa Mora recibieron en Sálvame un burofax por parte de Jorge Pérez y su esposa Alicia Peña, para que dejen de hablar de ellos. Este miércoles, Kiko Hernández, que ha vuelto al programa tras sus vacaciones, reveló en Sálvame Naranja Plus que también ha recibido un escrito de los abogados de la pareja. En él le piden que rectifique alguna de las informaciones que ha dicho, pues habría dicho “difamaciones carentes de veracidad y sin contrastar” con el único fin de “darse notoriedad pública” hablando de la salud o de la intimidad sexual de ambos.

“¿Que le metiste a la lengua hasta aquí es mentira?”, preguntó entonces Kiko Hernández mirando a cámara, con una actitud desafiante. Obviamente, el colaborador se estaba refiriendo al beso que Jorge se dio con Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content, que tanto contenido está dando al universo de corazón de Telecinco.

El burofax lo recibió el 30 de diciembre, aunque hasta ahora no había hecho público su contenido. Hay que recordar que en ese momento Kiko estaba de vacaciones en Melilla con sus hijas y algunos amigos, y que no regresó a Sálvame a trabajar hasta el pasado lunes. “Yo no he dicho nada de su salud ni de su intimidad sexual”, expresó Hernández, que siguió leyendo el burofax, en el que se le solicitaba “un perdón público realizado a través del mismo medio en el que fue difundido”. De no hacerlo, podría enfrentarse a una “multa de 24 meses” y “de 6 a 12 meses de prisión”. “¿Si no me pongo de rodillas y no pido perdón me voy al talego seis meses?”, preguntaba entonces.

A su lado estaba Kiko Matamoros, que también recibió un burofax, y bromeando sobre el tema, dijo que la situación le recordaba a Cuerda de presos, el programa de televisión que Jesús Quintero presentaba en los años 90 y en la que entrevistaba a presidiarios. Ambos se levantaron y acabaron en el centro del plató, para pedir perdón a Jorge Pérez en el mismo programa en el que hablaron de él, como rezaba el burofax, y lo hicieron juntos entonando el tema ‘Perdóname’ de Camilo Sesto, mientras se ponían de rodillas.

