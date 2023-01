Alba Carrillo carga contra Jorge Pérez y Joaquín Prat en su regreso a ‘Ya es mediodía’

Este martes, Alba Carrillo regresaba a Ya es mediodía tras un mes alejada de forma voluntaria de su plató. Ella misma decidía tomarse un descanso después de que el beso que se dio con Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content generase tantas horas de contenidos en programas como El programa de Ana Rosa, Fiesta, Ya es mediodía o Sálvame.

Como era de esperar, Alba no volvió modosa precisamente, y quiso poner algunos puntos sobre las íes, cargando contra el presentador, Joaquín Prat, contra la productora y contra su compañero Jorge Pérez.

Prat rompía el hielo preguntando si le había echado de menos, a lo que la que fuese concursante de Supermodelo le dijo que a veces no, pues le había molestado algunas cosas que habría dicho sobre ella, como la vez que le reprochó comentar los atributos genitales de Jorge Pérez. “Yo no he hablado nunca del pene de nadie, ni de las relaciones con nadie”, se justificaba Alba. “Yo tengo un hijo y me ha dolido por parte de mis compañeros… Esa pregunta no me la llegan a plantear porque me niego a que me la planteen”.

[Alba Carrillo, de azotar a Telecinco por humillarla a aprovecharse de su modelo para hundir a Jorge Pérez]

La concursante de Mediafest Night Fever estaba enfadada por el trato de algunos compañeros. “Es verdad que yo me he sentado y he hablado… Yo no fui la primera en hablar, se me ha tachado de pasarme de frenada y a mí me parece que pasarse de frenada es emitir imágenes de una fiesta privada, me parece pasarse de frenada mandar burofax…”, explicaba.

De sus palabras se desprende su enfado con la productora Unicorn Content, responsable de Ya es mediodía y de Fiesta, donde ella trabaja, pues fue en la fiesta de Navidad de la empresa donde alguien grabó el beso que se daba con Jorge Pérez, y fue en Fiesta donde se emitieron esas imágenes. Algo que hizo que hasta Ana Rosa Quintana, presidenta de Unicorn, mostrase su malestar y pidiese que en la próxima fiesta no hubiera móviles.

[‘Fiesta’ relaciona a la mujer de Jorge Pérez, Alicia Peña, con movimientos sectáreos]

Como algunos compañeros de Sálvame, Alba habría recibido un burofax de Jorge Pérez, y expuso que ella también está tomando sus propias medidas legales, las cuales “empezaran a llegar en breve a las personas por las que me he visto dañada”. “Creo que no he dicho nada malo, yo llego el domingo a Fiesta y si no se hubiera sacado el tema, yo no hubiera hablado… Yo tengo una responsabilidad, venimos aquí como colaboradores y tenemos que responder a las preguntas”, añadía.

Carrillo reconoció que tras esta experiencia va a ser “más selectiva” en sus afectos y va “a diferenciar las relaciones laborales”. Del mismo modo, deseó el regreso de Jorge Pérez a la pequeña pantalla. “Ojalá que vuelva Jorge, tiene que trabajar, hay cosas que me han dolido, pero no le guardo ningún rencor. Si no tiene que coincidir conmigo, que no coincida, pero tenemos que seguir sacando el Fresh adelante, nosotros somos Fresh”.

Sigue los temas que te interesan