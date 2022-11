Ana Rosa, molesta con las imágenes de Jorge Pérez y Alba Carrillo: "En la próxima fiesta, móviles fuera"

Las imágenes de Jorge Pérez siendo infiel a su mujer con Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de Unicorn Content han generado una gran polémica y han puesto al guardia civil en el centro del foco mediático. Ambos colaboradores acudían este fin de semana al programa Fiesta para dar explicaciones, mientras que este lunes el exganador de Supervivientes ha hecho lo propio en Ya es mediodía apenas una hora después de que Ana Rosa Quintana mostrara su malestar por la publicación de esos vídeos.

"No me parece bien que se grabe. Hay que decir que esto es una cosa de compañeros, de amigos y no se debe grabar para que todo el mundo esté a gusto. Es un ambiente familiar y se hacen cosas que no se piensan", expresó la comunicadora este lunes.

"Como presidenta de esta compañía no me gusta que se grabe en una fiesta privada", añadió Ana Rosa, que no dudó en dirigirse a quienes habían publicado imágenes de ese evento. "Los que lo han hecho, que no lo vuelvan a hacer. No voy a preguntar, pero que no lo vuelvan a hacer más. Si no, en la próxima fiesta, que la gente deje los móviles fuera", aseveró.

La presentadora ha dado la razón a Joaquín Prat al considerar que los propios compañeros de Jorge y Alba "les han hecho una putada". "Yo también lo creo, pero se les ha ido un poquito...", expresaba.

Entretanto, los formatos de Unicorn siguen abordando esta infidelidad que muchos ya califican como un montaje por la sospechosa actitud de sus protagonistas. Sea como fuere, lo indiscutible es que tanto Jorge Pérez como Alba Carrillo han conseguido convertirse en protagonistas y ser convocados en los programas de la productora para hablar de esta polémica.

