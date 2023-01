Jorge Pérez y Alicia Peñan mandan cuatro burofaxes a ‘Sálvame’ para Frigenti, Mora, Matamoros y Patiño

El beso que Jorge Pérez y Alba Carrillo se dieron hace más de un mes en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content todavía colea. En muchos programas de televisión se ha analizado al detalle qué sucedió, cómo era la relación de amistad previa entre los dos compañeros de Ya es mediodía, y se ha tanteado incluso la posibilidad de que Jorge abandone la televisión para regresar a la Guardia Civil.

Este martes, los abogados de Jorge Pérez y de su esposa Alicia Peña, cuyo perfil también se está cuestionando mucho, han mandado hasta cuatro burofaxes a colaboradores de Sálvame, y se desveló el contenido del mismo en Sálvame Naranja Plus, la parte del programa que se ve exclusivamente a través de la plataforma de pago de Mediaset.

En concreto, los escritos iban dirigidos a Rafa Mora, Kiko Matamoros, Miguel Frigenti y María Patiño. “Di una información que pensaba que era real, si no es así, mis más sinceras disculpas y rectifico”, explicó Rafa Mora sobre el requerimiento que le realizaron, y que iba referido a una noticia sobre un ataque de ansiedad de Alicia. Kiko Matamoros, por su parte, no se tomó muy bien el burofax, y lo rompió en directo. “Me he calentado, el único que se tiene que retractar eres tú”, le decía a Jorge Pérez. En concreto, a él le pedían corregir una información que dio en la revista Lecturas a través de una exclusiva.

Miguel Frigenti leyó su burofax, y tampoco quiso disculparse, tal como parecía que le estaban pidiendo. “No pienso pedir perdón ni retractarme por hacer mi trabajo, dije la información que me había llegado, nunca confirmé nada”, se justficó el periodista.

La última persona que hizo referencia a su burofax fue María Patiño. “Me he peleado por defender a Alicia desde el minuto uno, la he defendido porque es la victima de esta situación. Pero claro, cuando me encuentro con esta carta hay algo que no me cuadra”, avanzó la presentadora. Y dirigiéndose a Alicia, dijo que pediría perdón si faltase el respeto o no contase la verdad, pero que no pide perdón público por lo que le piden pues, desde su punto de vista, es Jorge Pérez quien tiene que pedírselo a la propia Alicia.

