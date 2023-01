Telecinco enfrentará la serie ‘Sissi’ contra el estreno de ‘Padre no hay más que uno 2’

Carteles de ‘Sissi’ y ‘Padre no hay más que uno 2’

Este miércoles por la noche, Antena 3 estrenará la película Padre no hay más que no 2, un largometraje protagonizado por Santiago Segura y que fue un auténtico fenómeno de taquilla cuando reabrieron los cines tras el confinamiento de la covid-19. Esta producción tiene muchas papeletas para hacer un buen dato de audiencias, pues su primera parte, Padre no hay más que uno, ha funcionado bien en cada uno de sus tres pases.

Su estreno fue en la noche del 2 de septiembre de 2021, y firmó un 23% con 2.247.000 espectadores. El 9 de septiembre de 2022 volvieron a programarla, y firmó un 17,7% y 1.478.000 seguidores, lo que permitió a El Peliculón su mejor share y su segunda mejor cifra de espectadores del año, liderando su franja por delante de Pesadilla en El Paraíso. Y este 1 de enero se programó en Antena 3 en la sobremesa y se alzó como lo más visto de la jornada, con casi 2,1 millones de espectadores.

En el elenco de la película encontramos, además de a Santiago Segura, a Toni Acosta, Silvia Abril y Leo Harlem entre otros actores. En las plataformas digitales, Padre no hay más que uno 2 se puede visionar en Amazon Prime Video, al igual que su primera y tercera parte.

['Padre no hay más que uno 3': el ejemplo del papel clave de las televisiones en los taquillazos españoles]

Telecinco, por su parte, intentará plantar cara a este taquillazo con la serie Sissi, la cual estrenará también la noche de este miércoles, y que también ofrecerá durante la noche del jueves 5 de enero. Se trata de una producción alemana de seis episodios, de unos 50 minutos cada uno, que narran la vida de la emperatriz Isabel de Austria, quien está considerada una adelantada a su época.

Dirigida por Sven Bohse, Sissi está protagonizada por la actriz suiza Dominique Davenport, y cuenta con el actor alemán Jannick Schümann como Francisco José. La miniserie ha sido rodada en Lituania y Letonia. Emblemáticos edificios como la Filarmónica Nacional de Lituania en Vilna, simulando el palacio imperial de Hofburg de Viena; el complejo de la Universidad de Vilna, la universidad más antigua de los Estados bálticos; la sede de la Asociación Lituana de Escritores; la iglesia gótica de Saint Johns y el monasterio franciscano, encabezan los espectaculares escenarios de la serie.

Tras su estreno en Alemania el pasado 12 de diciembre de 2021 en RTL, la serie, vendida en más de 120 países, se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional. En España, lleva unos meses disponible en España dentro del catálogo de Disney +.

Hay que destacar que la llegada a televisión tanto de Padre no hay más que uno 2 como de Sissi ha sido un tanto precipitada. La película no tuvo fecha de estreno hasta la exitosa emisión de su primera parte el pasado día 1, mientras que Sissi, si bien se había promocionado, no fue programada hasta la jornada antes de su estreno, el 3 de enero.

Sigue los temas que te interesan