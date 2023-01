Ana Obregón no fue la primera: la vez que Risto Mejide se burló de la muerte de un familiar en 'OT'

Risto Mejide está en el centro de la polémica por sus controvertidas palabras a Mariló Montero en las Campanadas de Mediaset. Tras el revuelo generado por su desafortunada expresión y el señalamiento público de Ana Obregón, el publicista intentó explicarse en Todo es mentira y aseguró que nunca se burlaría de la muerte de un hijo. Sin embargo, hace unos años sí frivolizó con el fallecimiento de una abuela.

Corría el año 2008 y Risto era el miembro más polémico de la mesa del jurado de Operación Triunfo. Aquella edición fue la de su protegida Virginia Maestro, pero también la de Pablo López o Esther Aranda, a quien Mejide dedicó algunas de sus duras críticas en directo.

Pero hay una concursante de aquel OT que ni siquiera pudo vivir la experiencia, pues en la primera gala decidió abandonar la Academia tras la muerte de su abuela. Su nombre era Patty y todo el programa le dedicó una cariñosa despedida después de que cantara junto a Pablo López la premonitoria Cuando me vaya de Melocos y Natalia Jiménez.

Al final del programa, ya con Patty fuera de plató y tras las actuaciones de todos los concursantes, el jurado se disponía a comunicar los nominados de la noche, pero Risto Mejide aprovechó para dar un mensaje a los 'triunfitos' antes: "Quería preguntaros si alguien más quiere abandonar la Academia", dijo, provocando el abucheo del público.

"Quería preguntároslo por si alguien tiene que hacer una gestión, ha dejado mal aparcado el coche, se le ha muerto el perro, el canario, el abuelo o lo que sea", añadió el polémico juez. Y prosiguió: "Lo digo porque ahí fuera hay mucha gente currante a la que se le mueren seres queridos y no dejan su trabajo, no abandonan su sueño y lo que quieren hacer en la vida".

"Me siento muy defraudado hoy. Cada uno tendrá sus motivos y los voy a respetar, pero si alguien tiene que hacerlo, que lo haga ya. Por mí encantado, nos ahorra mucho trabajo", zanjaba.

En aquel momento, las palabras de Risto pasaron desapercibidas y nadie en plató le respondió pese a que el clima era de evidente tensión y las caras de sus compañeros expresaban el desacuerdo ante la desafortunada reflexión que acababa de hacer. Sin embargo, la burla de Mejide ha vuelto a cobrar actualidad tras esta nueva polémica en la que ha pedido unas disculpas que muchos espectadores han cuestionado.

El perdón de Risto

Después de que Ana Obregón expresara su descontento con Risto Mejide a través de su perfil de Instagram, el publicista decidía pedirle perdón en el arranque de Todo es mentira este martes 3 de enero. Pese a que aseguraba que sus disculpas eran "sin paliativos", el presentador acababa reprochando a la actriz que no le cogiera el teléfono y la acusaba de no haber entendido su mensaje.

"Me sorprende que no veas que esto no iba contigo ni con Cristina. (...) Esto iba con los que nos ponen ahí, con los mismos directivos que están en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que haya fallecido tu hijo, y deciden que tú presentes las campanadas. Esto va contra el mercado del morbo", espetó.

"Lo que más me duele de todo es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. (...) No iba contigo, sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo todo lo sucedido. Lo único que demuestra ese post es que no me conoces", sentenció el publicista.

