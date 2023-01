Risto Mejide se disculpa con Ana Obregón cargando contra RTVE: "Te ponen ahí por morbo, no es tele"

Risto Mejide se ha pronunciado este martes 3 de enero sobre la polémica que le envuelve desde el pasado 31 de diciembre, cuando dedicó una irónica crítica a Ana Obregón y Cristina Pedroche en las Campanadas asegurando que un embarazo o la muerte de un familiar "siempre da audiencia".

Después de las numerosas críticas recibidas y de que la propia Ana Obregón haya cargado contra él en un post de Instagram, el publicista ha querido pedir disculpas al inicio de Todo es mentira, aunque lo ha hecho a su manera.

"Me gusta asumir las polémicas cuando son mías y cuando las puedo defender, no le temo a la polémica y a la confrontación, pero desde hace unos años he aprendido que la vulnerabilidad nos hace fuertes, así que allá voy", ha dicho visiblemente afectado.

"No me duelen prendas en pedir perdón y disculpas. Me sorprende muchísimo lo que acabo de leer en el perfil de Ana Obregón. En primer lugar, perdón, no me cuesta nada, sin paliativos, sin matices", añadía antes de proceder a matizar sus palabras en las Campanadas.

"¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo? ¿De verdad alguien se cree que yo como padre puedo aceptar eso?", se ha preguntado, indignado. "He defendido, defiendo y defenderé siempre el legítimo derecho de las víctimas a expresar su dolor donde quieran, cuando quieran y como quieran", agrega.

Mejide ha recordado que alabó la trayectoria de Pedroche y Obregón poco antes de las Campanadas y ha querido enviar un mensaje a la actriz, ya que intentó hablar con ella por teléfono y no obtuvo respuesta. "Me sorprende que no veas que esto no iba contigo ni con Cristina. (...) Esto iba con los que nos ponen ahí, con los mismos directivos que están en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que haya fallecido tu hijo, y deciden que tú presentes las campanadas. Esto va contra el mercado del morbo", ha espetado Risto.

"Me duele, lo siento muchísimo, pero me duele que hayas hecho pública esa expresión

Eso no es tele, Ana, eso es morbo, y me sorprende que tenga que decirlo yo", ha proseguido el presentador, que también se ha preguntado "qué habría pasado si quien tomó esa decisión, en vez de trabajar en TVE, estuviera en Telecinco". "No habría clavos en este país para crucificarnos a todo", añade.

Con la voz rota, el presentador de Todo es mentira confesaba que quizás él también es víctima de ese mercado del morbo: "Seguramente también me han puesto a mí porque yo me he separado este año. Si es así, lo denuncio".

Finalmente, Risto ha vuelto a dirigirse a Ana Obregón: "Lo que más me duele de todo es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. (...) No iba contigo, sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo todo lo sucedido. Lo único que demuestra ese post es que no me conoces", ha sentenciado antes de comenzar con el programa.

