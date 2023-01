Alba Carrillo acribilla a Risto Mejide por sus críticas a Ana Obregón: "Me parece repulsivo y asqueroso"

Alba Carillo ha vuelto a cargar contra un rostro de la cadena en la que trabaja. La colaboradora de Ya es mediodía no ha dudado en dedicar una durísima crítica a Risto Mejide por su dardo envenenado a Cristina Pedroche y Ana Obregón durante las Campanadas de Mediaset.

El publicista aseguró que un embarazo o el fallecimiento de un familiar "siempre da audiencia" y ahora Carrillo ha querido afear públicamente sus palabras. Lo ha hecho a través de un vídeo en sus stories de Instagram.

"En un descansito de mi estudio me he puesto a mirar el móvil y veo una cosa de la que no me había enterado y me ha dejado absolutamente noqueada", desvela la modelo, que actualmente está cursando el Grado en Criminología.

Alba especifica que se refiere a "la falta de respeto, con un comentario deleznable, de Risto Mejide hacia Cristina Pedroche y sobre todo hacia Ana Obregón. Mi solidaridad y cariño, no sólo como mujer, sino como ser humano", añade.

"Me parece patético que haya personas, que encima tengan voz en los medios de comunicación, que digan semejante barbaridad", espeta la colaboradora. "Hay personas que no piensan sólo en la audiencia, no todo es la audiencia ni el dinero", añade.

Finalmente, Carrillo ha expresado su profundo rechazo a las palabras que Risto dedicó a Pedroche y, sobre todo, a las que afectan a Ana Obregón, que en las Campanadas de TVE le dedicó un emotivo mensaje a tres familiares que han fallecido en los últimos tres años: su hijo, Álex Lequio, y sus padres.

"Decir eso de una persona que está embarazada me parece que está fuera de lugar totalmente, pero decir que da audiencia hablar de un familiar muerto cuando una madre ha perdido a un hijo me parece repulsivo, asqueroso y de una falta de humanidad que sí que es peligrosa. Un beso a Ana y a Cristina", zanja Alba.

