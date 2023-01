Ana Obregón estalla contra Risto tras acusarla de usar la muerte de Álex: "No es divertido enterrar a un hijo"

Risto Mejide fue el presentador de las Campanadas en Mediaset España, mientras Cristina Pedroche y Ana Obregón hacían lo propio en Antena 3 y TVE, respectivamente. El publicista despedía el año junto a Mariló Montero mediante un polémico discurso en el que enviaba un dardo a las presentadoras de las otras cadenas. El catalán arremetía contra ambas y pronunciaba unas desagradables palabras a las que ahora ha respondido la actriz.

"¿Cómo van esos nervios?", le preguntaba Risto a su compañera de Todo es Mentira. "No estoy nerviosa, estoy disfrutando muchísimo, está aquí disfrutando la gente", respondía Mariló, quien en ese momento desvelaba que en 2023 tendrá "nuevos comienzos". Fue entonces cuando el presentador aprovechó para lanzar su dardo a Obregón y Pedroche. "¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", espetó. "Eso siempre va a suceder, por desgracia. Ya te enterarás, igual te concierne", se limitó a responder Mariló.

Este martes 3 de enero, tres días después de aquel desafortunado comentario, Ana Obregón ha respondido con un contundente mensaje en su perfil de Instagram que titula "No todo vale", haciendo mención al propio Risto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

"En esta vida no todo vale. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho", comienza la actriz. "Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie", añade.

Sobre la audiencia, Ana Obregón comenta: "Ante tu falta de información te refresco la memoria, durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España. Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito".

A continuación, la bióloga escribe: "Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco".

Para terminar, la actriz envía un bonito mensaje a la presentadora de Antea 3 y agradece a quienes la han apoyado tras el desagradable comentario de Risto. "Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche dándole la enhorabuena por ser mamá que es lo más bonito de esta vida. Y por supuesto al futuro papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas. Y muchas gracias a Alba Carrillo, Frank Cuesta y a todos los que los que habéis demostrado empatía con Cristina y conmigo".

Sigue los temas que te interesan