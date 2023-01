El último vestido de Cristina Pedroche, el más criticado de la historia: las razones por las que no ha gustado

Cada 31 de diciembre, Fin de Año, en la Puerta del Sol de Madrid hay una protagonista que siempre consigue concitar toda la atención y expectación: Cristina Pedroche (34 años). Cada año, el gran misterio es el vestido que luce la vallecana y, por noveno año consecutivo, Pedroche no ha pasado inadvertida esta Nochevieja.

Eso sí, este año lo cierto es que las críticas no han dejado de sucederse en redes sociales. De hecho, se podría decir, sin género de duda, que este último vestido de la presentadora, el de la paz y en apoyo a los refugiados, ha sido el más criticado de su historia.

Las redes sociales son, en la mayoría de las ocasiones, el termómetro de lo que opinan los españoles; en ellas se refleja, de forma fidedigna, el clamor del público. Y este 31 de diciembre, desde que en Antena 3 se conectó en directo, al filo de las 23:30 horas de la noche, con Pedroche y Alberto Chicote (53), el sentir popular en Twitter no estaba alabando, precisamente, el nuevo vestido de la mujer del chef Dabiz Muñoz (42).

[Cristina Pedroche pide la paz y 'acoge' a los refugiados con su vestido y una paloma esculpida en su cuerpo]

Cristina Pedroche luciendo el polémico y criticado vestido de las Campanadas 2022.

Antes al contrario: muchos espectadores se han mostrado especialmente duros y críticos con la de Vallecas. Y por diferentes motivos. Por un lado, este diseño -con el que se pretendía dar visibilidad a la realidad de las personas refugiadas en todo el mundo- no ha terminado de convencer, pese al gran significado que escondía.

Muchos le han afeado a Pedroche que hable -y conciencie al mundo- sobre el drama de los refugiados mientras, por ejemplo, en el restaurante DiverXO -donde trabaja su marido- los menús cuestan cerca de 400 euros. Hay quien lo entiende esto como incongruente. Tampoco se termina de comprender que en el diseño hayan trabajado 100 personas.

"¿Alguien se cree que han trabajado 100 personas en el vestido de la Pedroche?", "Feliz 2023 y todo eso, pero lamentable que hayan trabajado 100 personas para hacer esa mierda de vestido de la Pedroche", "La Pedroche lleva ocho años riéndose de los españoles, y los españoles ocho años riéndose del vestido de la Pedroche. ¿100 personas trabajando en ese truño?", son algunas de las feroces críticas.

No sólo se ha puesto el foco en las últimas horas en la cantidad de personas que han trabajado en este diseño, también en lo que ha costado. "Ostras, acabo de leer que el 'vestido' de la Pedroche vale 90.000 euros. ¿Perdona?", "¿90.000 euros el 'no sé qué coño es' el vestido de la Pedroche? Por 3 euros en el chino", "Hacienda debería revisar la factura del 'vestido' de 90.000 euros de la Pedroche", "Un pegote que dice ser una paloma, un poco de talco y una gasa trasparente cuestan 90.000 euros. Hasta aquí mi balance del no vestido de Cristina Pedroche".

📹Así descubrió Cristina Pedroche su vestido en las Campanadas pic.twitter.com/bwns3QYfoj — Tweets de tele (@teletuits) January 1, 2023

Hay quien ha analizado el conjunto del diseño y la puesta en escena de Pedroche en directo de la siguiente manera: "El vestido de la Pedroche me parece un despropósito. Cutre, poco trabajado y simple. Donde ella ve una paloma, yo veo un chorretón de pasta de dientes o como mucho una paloma atropellada. Espero que igual al joderle la exclusiva tuvo que improvisar a última hora. No sé, todo mal".

Por otro lado, muchos usuarios de Twitter se han fijado en que, en directo, el vestido tomaba una forma nada favorecedora, y lo cierto es que hay un gran cambio con respecto a las imágenes oficiales y de estudio. Una espectadora hace ver lo que sigue: "De lo del vestido de Cristina Pedroche, decir que es el primer año que se la ha notado incómoda, con sentido del ridículo y un poco tierra, trágame. A ver, no era para menos... ¿Momento de pasar página? Esperemos que sí".

Otra persona apunta: "La Pedroche: 'Llevo trabajando todo el año para este momento con un equipo de más de 80 personas para este resultado'. El resultado. Por cierto, la cara de Chicote al ver el 'vestido' representa a media España". También ha habido muchos memes, comparándola con un personaje de Los Simpson o con un saco de patatas. Hay también quien contrastó su "vulgaridad", con la "elegancia" de Mariló Montero (57).

"Carece de estilo, de gusto y, sobre todo, de originalidad. Muy por debajo de todos los que se ha puesto anteriormente", dice uno de los comentarios. "Reivindicamos la sobriedad de TVE a mercadeo de Antena 3 con el embarazo y el morbo", reza otro.

