El éxito de Pedroche en las Campanadas tiene 'truco': el discurso que repite cada año sobre su vestido

Por séptima vez consecutiva, Cristina Pedroche (32 años) dará las Campanadas de Antena 3. La presentadora despedirá un año atípico y complicado para los españoles, marcado por la crisis del coronavirus. De hecho, para la madrileña también será una experiencia atípica, ya que en la Puerta del Sol no habrá público por las restricciones de la pandemia. Sin embargo, su look, como es tradición, no ha dejado de generar expectación. Sobre todo, por las pistas que ha dejado en los últimos días.

"El vestido que voy a llevar es muy cómodo", comentó Cristina Pedroche el pasado 23 de diciembre en El Hormiguero. Tras una serie de preguntas que le hizo Pablo Motos (55) reconoció que podrá sentarse con él puesto, podrá ir al baño sin problema y podrá comer de todo. "Quiero dar este año brillo, luz y esperanza", añadió entonces la presentadora, sin ofrecer más detalles y generando intriga, una vez más, en los espectadores. Días antes, además, aseguraba que tenía un inconveniente con su outfit.

"Hay una cosa que nos está dando un poco de problemas", se sinceraba la presentadora en Zapeando, sembrando la duda en sus compañeros de programa. "Pero el problema, Cris, ¿es por arriba, por abajo, por delante o por detrás?", quiso saber Dani Mateo (41), quien inmediatamente después recibió la siguiente respuesta por parte del estilista de Pedroche: "Dentro, dentro", le respondió Josie (40). "Este año es como todo muy para dentro, mucha luz, y mucha comodidad", añadió la presentadora antes de ofrecer otro detalle que llamó la atención de la audiencia. "Creo que este es el año que menos voy a tardar en vestirme", dijo la madrileña, dando a entender que llevará poca ropa.

Desde sus últimas pistas se han desencadenado un sinfín de reacciones por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes ya hacen sus apuestas sobre el posible look de Cristina Pedroche. Lo que demuestra que el discurso de la presentadora ha vuelto a funcionar.

Y es que no es la primera vez que Cristina Pedroche hace este tipo de comentarios los días previos a las Campanadas. Son varias las veces que ha utilizado esta misma estrategia con la que una vez más ha acertado.

En 2019, a mediados de diciembre, la presentadora generó intriga entre los espectadores, al confesar que habían surgido varios problemas en la elaboración de la prenda. Una declaración muy similar a la que hizo hace unos días en Zapeando. "No pasa nada, habrá Campanadas el día 31 y si el vestido no se ha terminado, pues iré con ese sin terminar. No hay opción B", dijo Pedroche. En 2017, planteó algo similar. En ese momento, tanto ella como su estilista aseguraron que finalmente tenían el vestido tras resolver varios inconvenientes. "Ha sido un drama y Josie ha sacado toda su mala leche", dijo la madrileña.

El discurso sobre la poca vestimenta que lleva al momento de despedir el año es otra de las estrategias que le ha funcionado a la presentadora vallecana. En 2016 desveló que llevaría transparencias, en 2019 que iría sin ropa interior y hace unos días que terminará el 2020 con un outfit que tardará muy poco en ponerse.

Desde hace siete años y con todas estas pistas, Cristina Pedroche ha conseguido convertirse en la protagonista de las últimas semanas del año. De un modo u otro, la televisiva ha logrado que los espectadores hablen de su prenda, incluso antes de que la muestre en la pequeña pantalla.

Sus vestidos

Desde 2014, Atresmedia ha confiado en Cristina Pedroche para dar las Campanadas. Ese año debutó ante la Puerta del Sol junto a Frank Blanco (45) para retransmitirlas para LaSexta. Entonces vistió un diseño de Charo Ruiz en color negro y completamente transparente con encaje, que cubría lo justo y dejaba ver por completo su ropa interior.

Tras las altas audiencias, en 2015 pasaron a Pedroche a Antena 3 para ser protagonista de la Nochevieja junto a Carlos Sobera (60). En su segundo año apostó por Pronovias, con un diseño muy elaborado de 20.300 cristales incrustados y 350 horas de trabajo.

Los vestidos que lució Cristina Pedroche entre 2014 y 2018.

La presentadora siguió confiando en la firma nupcial para el tercer año, pero de una forma renovada. Esta vez se vistió con un corsé de escote corazón en terciopelo azul noche, con una falda de tul del mismo color con degradé de cristal de bohemia y tiras brillantes que acababan en forma de estrella. En 2017 lució un mono de encaje y más de 200 cristales bordados, también firmado por Pronovias. Un año después, revolucionó con un diseño que ella misma catalogó de "hada del bosque", inspirado en una icónica pieza de Yves Saint Laurent de 1999, con la que rendía homenaje al medioambiente.

En 2019, Cristina Pedroche despidió el año con una nueva estrategia estilística basada en un fuerte concepto de moda, inspiración, tendencias, pero también su gusto personal. A las 23:39 se mostró con su habitual capa encargada de esconder su esperado estilismo. Se trataba de una especie de túnica abrigada en color negro, con guantes largos de cuero, que dejaba intuir en su cuello un detalle dorado que auguraba un diseño futurista.

