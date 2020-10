Cristina Pedroche presentará las 'Campanadas 2020' de Atresmedia por séptimo año

Un año más, Cristina Pedroche (31 años) dará las Campanadas en Atresmedia Televisión. Así lo desveló ella misma este domingo, en sus stories de Instagram. Mientras mostraba la comentada armadura de la última retransmisión, la presentadora hacía referencia a las dudas que tenía sobre su próximo estilismo.

"¿Y con esto qué hacemos? Qué cosa más bonita. ¿Qué hacemos este año? Madre mía. Tengo muchas dudas, no sé que hacer", dijo Cristina Pedroche que, por séptima vez dará las campanadas del grupo de comunicación. Así, la mujer de David Muñoz (40) despedirá un año atípico y complicado para los españoles, marcado por la crisis del coronavirus y todas las consecuencias que esto ha generado. De hecho, la celebración de la Nochevieja 2020 en la Puerta del Sol queda en duda por el nuevo estado de alarma aprobado por el Gobierno, que impediría, si entonces se mantiene el toque de queda, la presencia de personas en la calle en horas nocturnas.

Aun así, el look de la madrileña no deja de generar expectación. Mucho más, tras la última declaración de Josie (40), su estilista y concursante de MasterChef Celebrity. "Ya estoy trabajando en el traje de Cristina Pedroche para las campanadas de este año. Lo único que le pido a la gente es que no cambie de cadena cuando vea el vestido, sino que se quede hasta la última uva. No puedo dar ninguna pincelada porque me matan. Es un año muy especial en todos los sentidos", ha comentado acerca del diseño de la presentadora que, en los últimos años, se ha convertido en una especie de musa para él.

"Ella, cuando se va acercando esa fecha, yo no sé de dónde saca esa luz para estar más brillante que nunca. Este año lo va a conseguir igual", ha asegurado Josie, quien ha vestido a Pedroche las seis veces que ha dado las Campanadas en Atresmedia Televisión.

Hace casi un año, Cristina Pedroche daba la bienvenida al 2020 desde Antena 3, con una nueva estrategia estilística basada en un fuerte concepto de moda, inspiración, tendencias, pero también su gusto personal. Entonces, a las 23:39 se mostraba con su habitual capa encargada de esconder su esperado estilismo. Se trataba de una especie de túnica abrigada en color negro, con guantes largos de cuero y que dejaba intuir en su cuello un detalle dorado que auguraba un diseño futurista.

Poco después, la presentadora dejaba ver lo que se escondía debajo de la capa. "Se trata de una escultura del artista Jacinto de Manuel. Hecho artesanalmente con pan de oro reciclado y al que su creador ha llamado 'Venus MMXX'". Así, desde el balcón de la Puerta del Sol gritaba a los presentes: "Sí, soy una estatua de Oscar".

Cristina Pedroche daba la bienvenida al 2020 con un mensaje que reivindicaba el amor propio, la necesidad de cuidar el medioambiente y la lucha contra la violencia de género. "Quiero cuidarme este año, queriéndome más y mejor a mí misma. Tener un amor sano. También quiero hablar de la emergencia climática, no hay excusas para no reciclar, hoy mismo. Y un año más alzar mi voz contra la violencia de género", decía sin imaginar lo complicado que sería este año. Ahora, casi 10 meses después, ya se prepara para despedirlo.

La tradición

Desde 2014, Atresmedia ha confiado en Cristina Pedroche para dar las Campanadas. Ese año debutó ante la Puerta del Sol junto a Frank Blanco (45) para retransmitirlas para LaSexta. Entonces vistió un diseño de Charo Ruiz en color negro y completamente transparente con encaje, que cubría lo justo y dejaba ver por completo su ropa interior.

Cristina Pedroche, con su vestido de 'hada del bosque'.

Tras las altas audiencias, en 2015 pasaron a Pedroche a Antena 3 a ser protagonista de la Nochevieja junto a Carlos Sobera (60). En su segundo año apostó por Pronovias y por un diseño muy elaborado con 20.300 cristales incrustados y 350 horas de trabajo.

Siguió confiando en la firma nupcial para el tercer año, pero de una forma renovada. Esta vez se vistió con un corsé de escote corazón en terciopelo azul noche con una falda de tul del mismo color con degradé de cristal de bohemia y tiras brillantes que acababan en forma de estrella. En 2017 lució un mono de encaje, chantilly y más de 200 cristales bordados, también firmado por Pronovias. Un año después, revolucionó con un diseño que ella misma catalogó de "hada del bosque". el modelo, inspirado en una icónica pieza de Yves Saint Laurent de 1999, rendía homenaje al medioambiente.

