De Anita Matamoros a Paola Mathé: el vestido de lentejuelas y flecos que conquista a las 'influencers'

No hay influencer ni celebrity que se resista a dos cosas en cuanto a prendas de vestir: los flecos y las lentejuelas. Ambos elementos son perfectos para llevar tanto en la noche como en el día con accesorios que los descontextualizan. Como buenas prescriptoras de moda, saben bien elegir no solo las prendas más especiales, sino también las firmas que tienen personalidad, que destacan por encima del resto y que tienen alma ante todo.

Una de esas firmas es Celia B, una marca diferente que es el fiel reflejo de la personalidad de su creadora, una mujer emprendedora, divertida y muy aventurera que ha conseguido que su firma sea una de las más internacionales del momento, elegida por creadoras de contenido y estilistas.

Y hablando de estilistas no podemos olvidar cómo hace apenas un año sus diseños también cautivaron a los fans (y a las estilistas) de Sex Education, una de las series adolescentes de mayor audiencia en la plataforma. Recientemente también los hemos podido ver en la tercera temporada de la serie Never Have I Ever, bautizada en español como Yo Nunca.

[La llamativa decisión de Anita Matamoros: se aleja de su negocio más polémico y revoluciona sus ingresos]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANITA (@anitamg)

Celia B tiene un vestido de lentejuelas y flecos que triunfa más allá de nuestras fronteras entre creadoras de contenido, prescriptoras de moda, estilistas e influencers. Todas ellas han hecho su propia reinterpretación del look y, lo mejor de todo es que, ninguna se parece a otra.

Se trata del vestido Raffaella, una pieza de corte midi con un colorido estampado de lentejuelas, uno de los que más éxito tiene de la firma. Por si fuera poco el brillo de las lentejuelas, la pieza tiene, además, otra cosa que lo hace especialmente bonito y original, unos flecos lilas que adornan tanto los puños de las mangas, el cuello y el bajo del vestido incluyendo dos aberturas laterales que le dan mucho movimiento al vestido.

La influencer española Anita Matamoros (22 años) ha sido la última en lucirlo en la gala Elle Cancer Ball con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, combinado con unas sandalias de tacón fino en color rosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paola "Pao Pao" Mathé 🇭🇹 (@findingpaola)

Quizás este sea el que más se parece al de la fotógrafa estadounidense Paola Mathé que lo ha combinado con unas sandalias en un rosa metalizado para darle un push extra de color al look. También con unas sandalias de tacón metalizadas en lila pero esta vez añadiéndole medias, así ha sido la combinación de la estilista Sarah Slutsky para acudir a la gala Academy Museum.

Sigue los temas que te interesan