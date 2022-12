Saúl Ortiz explota contra Alba Carrillo por dejar plantado a '¡Fiesta!': "No se pueden tolerar las formas"

Alba Carrillo no puede más con el escándalo de Jorge Pérez. La colaboradora de Ya es mediodía y ¡Fiesta! habría sufrido este martes un ataque de ansiedad que le ha llevado a no acudir a su trabajo en el programa presentado por Emma García, según ha revelado el periodista Saúl Ortiz.

"No entiendo su comportamiento. A las diez de la mañana estaba perfectamente bien y con ganas de contar cosas que aún no había contado y estábamos encantados. Ayer hace un directo maravilloso con Leticia Requejo y Adriana Dorronsoro y ahí cuenta cosas de las que se ha arrepentido. Dijo cosas bastante fuertes. Y cuando se ha visto reproducida en Socialité, se ha puesto muy nerviosa", ha dicho Ortiz.

"Tiene una conversación de hora y veinte con muchos titulares y ella no piensa que iba a tener esa repercusión. Se ha puesto nerviosa. Pero hay formas y formas de decir las cosas y el respeto está por encima de todo. Si no vienes a trabajar porque estás mal me parece estupendo, pero no avises a las dos y cuarto y, sobre todo, con esas formas. Son unas formas injustas, innecesarias y hacen daño. Estoy dolido, estoy enfadado. No se pueden tolerar ciertas formas. Estaba fuera de sí, pero no era ella. Era su madre", ha añadido.

['Ya es mediodía' deja en evidencia a Jorge Pérez al recordar su opinión sobre la infidelidad de Íñigo Onieva]

En este punto, Alexia Rivas ha querido salir a defender a su compañera. "En honor a la verdad, Alba lleva tres semanas dando la cara. No defiendo las formas porque no he estado presente. Pero si alguien ha sido generosa ha sido ella. Es muy duro llevar este tipo de tramas personales y te lleva al hospital con ansiedad. Hay que comprenderla. Personalmente le está afectando mucho". "Por supuesto que la comprendemos porque lo está pasando mal. Pero son las formas", ha insistido Ortiz.

"Entiendo que le ha podido superar esto y le ha podido dar un ataque de ansiedad. Pero tampoco hay que darle las gracias por dar la cara. Ha hecho lo que tiene que hacer, que es cumplir con su contrato laboral", ha interrumpido Iván García. "Su contrato laboral es venir a trabajar, no contar sus intimidades", le ha espetado Rivas.

Mientras, la presentadora Emma García ha expresado su malestar con Jorge Pérez. "Entendemos que haya querido mantenerse al margen y se haya querido tomar un tiempo, pero lo que no me ha gustado es que no s comunique con la productora para estas cosas".

"Y llamar a la policía", ha añadido Rivas. "Una persona que se ha lucrado con una revista, que ha dado permiso para sacar los vídeos, no es de recibo que ahora hable de llamar a la policía (...) Me ha llegado que quiere demandar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adriana Dorronsoro Bienzobas (@adridorronsoro)

Sigue los temas que te interesan