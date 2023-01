Sonsoles Ónega llama la atención a Esther Doña tras un imprevisto con su perrita en 'Y ahora, Sonsoles'

Cómo es la vida en el país con mayor consumo per cápita de alcohol de Europa: no...

Está claro que los problemas en directo es ya un clásico en Y ahora, Sonsoles. El magacín de Antena 3 vivió un momento surrealista con Chloé, la perrita de Esther Doña. En pleno momento en el que los colaboradores estaban hablando de actualidad, el can provocó un imprevisto que obligó a paralizar temporalmente los comentarios sobre la noticia y que convirtió a la mascota de la viuda del marqués de Griñón en la protagonista de la noticia.

Dentro de la sección Flash, Ónega, junto con Esther Doña, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno, comenzaron a comentar el centenario del nacimiento de Lola Flores. En un principio, todo bien. Sin embargo, la cosa comenzó a torcerse cuando tocó comentar la entrevista que le concedió Bárbara Rey al programa un día antes y que se convirtió en lo más comentado de la jornada del jueves 19.

A pesar de que el tema daba para muchos comentarios, pues comenzaron a hablar en detalle sobre cómo la actriz y vedette se había lanzado, por fin, a hablar abiertamente sobre la relación que tuvo con el rey emérito, estos se vieron interrumpidos por el perro, que comenzó a ponerse muy nerviosa en los brazos de su dueña. “¿Qué le pasa a Chloé?”, preguntó algo molesta Ónega.

“Le están provocando”, respondió Esther Doña, mientras se veía cómo parte del equipo técnico lanzó al plató algunas gominolas caninas, que, por supuesto, despertaron el interés de Chloé. “Bueno, pues suelta a la perra, que me estoy poniendo nerviosa”, ordenó Ónega, aunque la viuda de Carlos Falcó se negó en un principio. “No le dejo comer cosas del suelo”, justificó.

“No vuelves con la perra, ¿eh? Suéltala”, le replicó la presentadora, con un tono entre amenazador y ameno. La socialité terminó cediendo y tuvo que dejar que Chloé fuese a por las chuches que le ofreció el equipo del programa. Por supuesto, esto no hizo nada de gracias a Ónega, que rápidamente preguntó a quién se le había ocurrido la idea de tirarle golosinas caninas a Chloé en pleno directo. “Es muy fuerte, no doy crédito”, dijo la presentadora.

Dado que la escaleta del programa se torció por esta interrupción, Ónega aprovechó el momento para cargar contra un compañero del equipo técnico que decidió llevar chucherías (esta para humanos, la de toda la vida) para compartir con el resto del equipo. “Se acabaron las golosinas, que tienen mucho azúcar. ¡A partir de ahora anacardo crudo!”, dijo entre risas, rebajando la ligera tensión que se creó desde que Cholé interrumpiese el directo.

Tras el lapsus, la tertulia siguió comentando la entrevista a Bárbara Rey y cómo la vedette le confirmó a Sonsoles Ónega que hubiera deseado no haber vivido esa aventura con Juan Carlos I. Aunque el programa siguió con su escaleta, la presentadora no pudo evitar comentar que Chloé aún le estaba distrayendo, ya que comenzó a pasearse por el plató. “¡No puedo con la perra!”, dijo, mientras que Esther Doña quiso aclarar que el haberle lanzado chuches caninas le habían puesto nerviosa porque tiene a su mascota a dieta.

Aunque el momento fue muy divertido y le otorgó ligereza al programa, no impidió que Ónega mostrase su malestar ante una situación inesperada. No obstante, todo quedó en una anécdota, pues el programa pudo continuar con lo previsto, ya que, tras la emisión de otro vídeo sobre la entrevista y sus consecuencias, la perrita regresó a las faldas de su dueña.

