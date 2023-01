Bárbara Rey habla de su relación con Juan Carlos I: "Me hubiese gustado que no hubiera ocurrido nunca"

Cristo y Rey es la nueva serie de Atresplayer. La plataforma de Antena 3 presenta la historia de Ángel Cristo, el mejor domador del mundo y esposo de Bárbara Rey (72 años), la otra gran protagonista de la historia. Acaba de estrenarse y sus personajes están en plena promoción. Así, la vedette, visitó el plató de Y ahora Sonsóles, donde, entre otras cosas, ha dado detalles sobre su relación con el rey Juan Carlos (84).

Bárbara Rey se sentó con Sonsoles Ónega (45) para promocionar Cristo y Rey. Pero inesperadamente, sin tapujos, aunque con un respeto extremo, respondió a las preguntas relacionadas con el Emérito.

Tras hablar de lo emocionante que ha sido ver su vida en una pantalla y desvelar cómo ha sido el contacto que ha tenido con Jaime Lorente (32) y Belén Cuesta (38), protagonistas de Cristo y Rey, la vedette hizo un repaso por los años en los que mantuvo una relación con el padre del rey Felipe VI (54).

Aunque todo el mundo era conocedor de la relación de Juan Carlos I y Bárbara Rey, ella nunca había hablado públicamente de esta historia. Lo ha hecho ahora, en medio de la promoción de la serie, donde precisamente queda al descubierto cómo se conocieron y cómo se empezó a fraguar ese vínculo.

Bárbara le comentó a Sonsoles que se cansó de que todo el mundo hablase de esta relación sin tener idea. Sorprendida, la presentadora le preguntó: "¿Pero de quién estamos hablando?" La vedette, sin tapujos, respondió: "Me estoy refiriendo a quien te refieres tú, al Rey".

Más fuerte que nunca, Bárbara desveló que conoció al emérito mucho antes de su relación con Ángel Cristo y que, cuando mantuvo ese vínculo con él "sabía que era una relación que no podía tener un futuro". En ese instante aprovechó para lanzar una indirecta: "Es algo que tenía que saber mucha gente que ha estado con él".

La madre de Sofía Cristo (39) también hizo referencia a las veces que acudió al Palacio de La Zarzuela. Recordó que "alguien dijo que yo no había estado allí nunca" y aclaró que es completamente falso. Bárbara Rey confesó que no todas las veces que acudió a la residencia del que fuera monarca era para intimar. "No todo vale, hay muchos lugares, muchos sitios muy agradables donde se está muy bien".

Su primer encuentro, precisamente, se produjo en Zarzuela. "Aunque no voy a decir en qué condiciones he entrado allí. En algunas ocasiones, por distintos motivos o por cosas que a lo mejor no tienen que ver nada con una intimidad", comentó la vedette.

Bárbara Rey también habló del medallón que recibió como regalo de Juan Carlos. "Curiosamente, ponía todos los símbolos del horóscopo. Él sabía muchas cosas de mí, sabía que me gusta mucho los temas de astrología". El monarca, eso sí, le pidió que no se pusiera esta prenda públicamente, pero ella, sin temor, llegó a lucirlo en una entrevista en Antena 3. "Yo estoy en ese momento mal con él y lo hice para fastidiar", confesó.

Finalmente, Bárbara Rey reconoció que si volviese atrás no tendría ese romance con Juan Carlos. "A mí me hubiese gustado que no hubiera ocurrido nunca, no es arrepentimiento, pero no ha sido bueno para mí. Siempre he dicho que repetiría todo igual, pero eso no". Así, la vedette terminó su testimonio, la primera vez que relató públicamente su historia con el Emérito.

