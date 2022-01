Bárbara Rey defiende al rey Juan Carlos: "Me da pena cómo le están tratando"

La supuesta vinculación de Bárbara Rey (71 años) con el rey emérito Juan Carlos I (83) lleva años siendo uno de los temas más misteriosos del panorama nacional. De hecho, cada vez que la de Totana se pone ante las cámaras sale a coalición su presunta relación con el Rey, un tema del que nunca ha hablado. Por supuesto, así ha sucedido durante su paso por el programa Sábado Deluxe este 22 de enero, en el que la artista ha sido preguntada por el padre de Felipe VI (53), sorprendiendo con un tono cariñoso y marcado de cierta compasión para defender su figura.

Como es habitual, no ha confirmado ni desmentido los rumores de esa relación, pero sí le ha brindado todo su apoyo: "Yo creo que Juan Carlos ha hecho mucho por España como por ejemplo durante la transición, me da mucha pena cómo se le está tratando en los medios de comunicación y creo que estáis siendo muy duros con él", ha dicho a los presentes.

Bárbara Rey en una imagen de archivo. Gtres

Además, la invitada ha querido opinar sobre otro tema de actualidad, el posible regreso de Juan Carlos a España. A su parecer, la respuesta a esta pregunta debería ser un rotundo sí, cree que el Emérito debería volver a España y abandonar el "exilio voluntario" por el que permanece en Abu Dabi desde hace más de un año. "Con él España iba mejor de lo que va ahora", ha sentenciado rotunda.

Y pese a la insistencia para que deslizara algún detalle sobre su presunta relación con el Juan Carlos, ella ha optado por guardar silencio y asegurar, sin embargo, haber tenido "relación con gente muy importante" durante toda su vida. Unas palabras que han despertado una gran intriga pero que no ha querido completar con nada más.

Sin embargo, Chelo García Cortés (70) sí que ha insinuado que fue testigo de la relación entre Bárbara y Juan Carlos: "He hablado de tu relación sentimental, sí, porque lo he vivido, pero también he dicho que tú no has cobrado nada". La periodista también ha afirmado que respondió una llamada de teléfono del Rey dirigida a la actriz, algo que ella ha negado de manera rotunda: "Chelo se te está yendo la cabeza, las cosas que están contando no son verdad, estás mintiendo, te quiero mucho pero has tergiversado cosas que yo te he contado, tienes que reconocerlo".

Bárbara Rey cree que Juan Carlos I debería volver de su exilio. Gtres

En el aire se quedó su opinión sobre el polémico libro El jefe de los espías, de Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote, publicado el pasado mes de noviembre y en el que se habla sobre el archivo secreto de Emiliano A. Mangland, exconsejero del rey emérito Juan Carlos, exdirector del CSID, y quien afrontó el presunto chantaje de Bárbara Rey al monarca con unos vídeos de alto voltaje, por el que se habría embolsado la mujer de Ángel Cristo una cantidad cercana a los cuatro millones de euros. Un asunto sobre el que ya en ese momento declinó hacer declaraciones.

