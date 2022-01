Cinco años sin Bimba Bosé: así ha cambiado la vida de su familia desde su muerte

Este domingo 23 de enero es una fecha triste para la familia Bosé. Se cumplen cinco años del fallecimiento de Eleonora Salvatore, conocida popularmente como Bimba Bosé. La polifacética artista perdió la vida a los 41 años, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, tras una larga lucha contra un cáncer de mama, diagnosticado en 2014.

Su partida dejó una profunda tristeza en quienes siguieron su trabajo, pero sobre todo, en aquellos que formaron parte de su vida. El dolor no ha mermado, pero sus seres queridos han sabido continuar con su propia historia y sobrellevar un duelo que los acompañará hasta el fin de sus días. Bimba Bosé fue modelo, cantante y actriz; pero por encima de todo madre, esposa, hija, hermana y sobrina.

Dora Postigo en el estreno de 'La casa Gucci'. Gtres

Dora Postigo

Es la primogénita de Bimba Bosé, fruto de su relación con el realizador y músico Diego Postigo Breedveld. Cuando falleció la artista era una adolescente de 12 años y ahora está a tres meses de alcanzar la mayoría de edad. Al igual que su madre, se ha mostrado interesada por la industria artística. Dora es la protagonista de Rainbow, la película dirigida por Paco León (47) que se estrenará este año en Netflix, y se está convirtiendo en una estrella de la música pop. La joven compone sus propios temas, participa en la ejecución de sus videoclips y en los próximos meses dará su primer concierto internacional en Eurosonic Noorderslag, un festival musical que se celebra en Groningen, Países Bajos.

Su creciente éxito la ha llevado a formar parte de photocalls, protagonizar reportajes e incluso portadas de publicaciones relacionadas con la industria musical. En los últimos tiempos también ha acudido a reconocidos programas de televisión como La Resistencia.

La joven, además, es muy activa en las redes sociales donde muestra su pasión por la moda. De esta manera, ha dejado claro que no sigue las tendencias y que ha heredado la esencia atrevida de su madre. Tal y como acostumbraba Bimba Bosé, cada poco tiempo Dora también aparece un cambio de look radical y muy diferente al anterior.

Lucía Dominguín durante un evento en Madrid meses después de la muerte de Bimba Bosé. Gtres

Lucía Dominguín

Era la madre de Bimba y por ello no resulta extraño que sea la persona que más sufra por su ausencia. Ella misma lo dejó claro hace casi un año durante una entrevista en Telecinco. "La pérdida de mi hija es lo que más me ha hecho llorar. Es mi pena más grande, es que no es natural", expresaba la concursante de realities, quien en los últimos cinco años ha tenido que lidiar con otro dolor: la muerte de su madre, Lucía Bosé. La artista italiana perdió la vida el 23 marzo de 2020 a causa de la Covid-19 y tres años después de que falleciera su nieta.

A pesar de la tristeza, en este tiempo Lucía Dominguín (64) ha sido capaz de afrontar varios retos televisivos. Formó parte de la quinta edición de MasterChef Celebrity y en 2021 fue una de las concursantes de La última cena, donde resultó ganadora junto a Cristina Cifuentes (57).

Olfo Bosé durante un evento en Madrid. Gtres

Olfo Bosé

En los cinco años de ausencia de Bimba Bosé, Rodolfo Salvatore (41), conocido como Olfo, también se ha atrevido con los realities. El mismo año que murió su hermana participó en la versión italiana de Pekín Express, programa en el que tuvo como compañero de viaje al bailaor Rafael Amargo (47). Meses más tarde se convirtió en uno de los concursantes de Ven a cenar conmigo en Telecinco. Durante este tiempo también se ha enfocado en hacer un sinfín de rutas en bicicleta, una de sus pasiones.

El interés de sus actividades, sin embargo, han quedado a un lado en las últimas semanas por sus polémicas declaraciones acerca del coronavirus. "El único maestro eres tú, el único que puede decirte quién eres, y a dónde vas. Os recomiendo que os hagáis test médicos, pero no de PCR sino a nivel sanguíneo para saber lo que tenéis dentro", expresó a través de sus stories los primeros días del año. "Yo estuve ingresado en la UCI con respirador durante dos semanas con neumonía bilateral, pero no me dijeron que de pequeño había tenido una patología parecida. Hay que conocerse a uno mismo y reacción a lo que la realidad te está imponiendo", añadió.

Palito Dominguín en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

Palito Dominguín

Hasta el año pasado, cuando participó en Supervivientes, era una de las hijas más discretas de Lucía Dominguín. Aunque había posado en varios photocalls, no fue hasta ese momento cuando se incrementó su popularidad. Pero más allá de su repercusión mediática, Palito (25) ha seguido trabajando en su principal pasión: el arte. Recientemente, incluso, comenzó a vender algunas de sus creaciones. Un paso que, tal y como ella misma ha expresado en su perfil de Instagram, ha sido exitoso.

A finales de 2021, también se estrenó como youtuber con un canal de viajes por España junto a su novio, Harry. En este proyecto audiovisual, la joven se ha enfocado en contar el día a día de su road trip por las comunidades autónomas españolas.

Jara Dominguín en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

Jara Dominguín

Es la hermana menos mediática de Bimba Bosé y vive en México. No ha seguido el lado artístico de su familia y se ha enfocado en sus proyectos: una empresa de catering y dos marcas de moda. La primera, Oli&Dom, una firma de zapatos que formó parte de las pasarelas y que llegó a lucir la fallecida artista. La segunda, Victoria&Olimpia, lanzada en 2021 y dedicada a la creación de sombreros artesanales. Para su promoción contó con Palito Dominguín como modelo.

Miguel Bosé en la presentación de su autobiografía. Gtres

Miguel Bosé

El artista ha sido quien más ha experimentado cambios tras la muerte de su querida sobrina, con quien no solo tenía relación filial, sino también artística. La hija de Lucía Dominguín se convirtió en su mejor compañera para grabar una nueva versión de su exitoso tema, Como un labo, incluido en su disco Papito, con el que celebraba 30 años de carrera.

Desde que partió su "cómplice, compañera, amor e hija querida", tal y como él mismo definió a Bimba en el momento de su partida, Miguel Bosé (65) ha continuado con su carrera musical, ha sido jurado de programas de televisión y, recientemente, ha lanzado su autobiografía, titulada El hijo del Capitán Trueno. Pero también ha sido noticia por los cambios que ha dado su vida personal y, en los dos últimos años, por su teoría negacionista sobre la Covid-19, que lo ha convertido en protagonista de polémicas.

Casi dos años después de la muerte de Bimba, el intérprete de Amante bandido se separó de su pareja, Nacho Palau, con quien ha mantenido una 'guerra' judicial. Actualmente, el cantante vive en México con sus dos hijos, Diego y Tadeo; mientras que el escultor reside en Valencia con los menores, Ivo y Telmo.

