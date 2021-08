La decisión definitiva de Dora, hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, que afecta a su vida y a su profesión

Dora (17 años) está a un paso de alcanzar la deseada mayoría de edad. En solo ocho meses se convertirá en adulta, pero su mentalidad lleva años ejerciendo con madurez, pues ser testigo directo de la lucha de su madre, Bimba Bosé,contra el cáncer y su adiós repentino aquel 23 de enero de 2017 marcaron su vida para siempre. Desde la marcha de su progenitora, la joven ha evolucionado de forma sorprendente y se ha convertido en una de las artistas revelación del momento.

Un camino que se ha labrado gracias a su personalidad y talento así como al ejemplo que siempre ha tenido en casa, pues por sus venas corre sangre muy creativa debido a su madre -modelo y DJ- y a su padre, Diego Postigo, productor y director de cine. Quizá pensando en esos increíbles genes que heredó de su madre, la joven quiso homenajearla cambiando en febrero de 2019 su apellido. Pasó de llamarse Dora Postigo en sus perfiles de redes sociales a ser Dora Salvatore, el apellido real de Bimba -cuyo auténtico nombre era Eleonora-.

Pero en la actualidad ha dado un paso radical y definitivo. Se ha 'deshecho' de sus apellidos en sus cuentas públicas y aparece únicamente identificada como Dora. Un movimiento que revela que quiere mostrarse al mundo como un ente propio e independiente frente a su familia más mediática, para mandar el mensaje de que se está esforzando por hacerse un hueco en el mundo artístico por sí misma. Esta decisión concuerda a la perfección con su nombre de usuario @ucancallmedora (puedes llamarme Dora), cuando hace dos años era @Dora.Postigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

La joven no quiere aprovecharse de su archiconocida saga. Postigo se encamina hacia la edad adulta dispuesta a triunfar por sí misma y por eso, además de no presentarse con ningún apellido, ni siquiera sigue en las redes a sus familiares directos. Así prueba que no necesita el impulso del poderoso 'Bosé' para conseguir su sueño. De hecho, además de triunfar en los escenarios, colarse en las listas de Spotify y lanzar videoclips muy aplaudidos por la crítica, en estos momentos está grabando la película Rainbow para Netflix bajo la dirección de Paco León (46).

Su transformación continua

Dora cumplirá 18 años el próximo abril, una la mayoría de edad en la que tomará las rindas definitivas sobre su futuro. Pero ese camino ya lo empezó a recorrer hace mucho tiempo. Tiene claro que quiere vivir de la música, pero lo que no parece tener tan claro es el look con el que quiere identificarse, y es que desde hace menos de un año, Dora ha cambiado de peinado (corte, estilo y color) en al menos cinco ocasiones.

Dora Postigo ha cambiado al menos cinco veces de 'look' en los últimos meses. RRSS

Primero -a mediados de 2020-, fue rubia y con melena larga, enseguida se lo cortó y lo tiñó a rosa para un videoclip; después lo lució en azul oscuro con flequillo recto; más tarde optó por un turquesa con puntas asimétricas y actualmente muestra un corte estilo garçon en negro azabache que combina a la perfección con la imagen boyfriend con la que se mostró hace unos meses. Pero desde hace unas semanas su pelo muestra de nuevo su tonalidad castaña oscura natural con algunos rastro de tinte azul.

Esta forma de ser y expresarse tan peculiar ha conseguido captar la atención de los usuarios más alternativos y de los cazadores de talentos que han visto en ella mucho más que una cantante al uso. Dora Postigo es ya una musa del Arte para muchos, y protagoniza espectaculares reportajes en publicaciones muy reconocidas de la industria musical.

[Más información: El gran cambio de Dora, hija de Bimba Bosé, al cumplir 17 años: cinco 'looks' de récord, musa del arte y una decisión]

Sigue los temas que te interesan