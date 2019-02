Dora, la hija mayor de Bimba Bosé, decide cambiar para 'parecerse' más a su madre

Hace una semana, Dora (14 años) recordaba a su madre, Bimba Bosé, en el segundo aniversario de su muerte. La hija mayor de la modelo ya no es ninguna niña. Los años viendo a su madre luchar y el adiós repentino aquel 23 de enero de 2017 marcaron su vida hasta convertirse en la adolescente madura que es hoy. Aprendió de su madre a ser fuerte y por eso, para nunca olvidar a quién se parece, Dora ha decidido cambiar su apellido en las redes y tener así aún más presente a su adorada madre.

Se acerca su décimo quinto cumpleaños, una edad en la que ya es totalmente consciente de la falta de su madre, pero también de la fortaleza que ha de mostrar para cuidar a su hermana pequeña, June (6). El carácter positivo siempre ha estado muy presente en la familia y para no perderlo y recordar que viene directamente de los genes de su madre, Dora ha pasado de llamarse Dora Postigo en sus perfiles de redes sociales a ser ahora Dora Salvatore, el apellido real de su madre.

Además, su nombre de usuario también ha cambiado de @Dora.Postigo a @ucancallmedora (puedes llamarme Dora). Un movimiento que también refleja su edad, pues a punto de cumplir los 15 años la visión de uno mismo y de lo que quiere transmitir al mundo cambia. En el caso de la joven, la inocencia de la infancia ha dado paso a la rebeldía dulcificada, una nueva etapa vital que ha querido representar con su también nuevo lema personal: "Dress like an angel, act like the devil" ('Vístete como un ángel, actúa como el demonio').

Captura de algunas publicaciones de Dora.

Dora nació rodeada de Arte, gracias al trabajo de sus padres -ella, modelo y DJ; él, productor y director de cine- y el de su tío Gorka -fotógrafo-; del mismo modo que siempre ha vivido con ambiente diverso y carismático del grupo de amigos que han estado al lado de Bimba durante décadas. Por eso no es de extrañar que la joven muestre en sus redes sociales fotografías en marcos urbanos, en la naturaleza y enseñando sus looks sencillos pero cargados de personalidad, como bien aprendió de Eleonora Salvatore -Bimba, para el resto del mundo.

Dos perfiles en Instagram

Dora quiere separar su faceta personal de su versión más artística, y por eso tiene dos perfiles en sus redes sociales. El que utiliza para mostrar lo que quiere compartir de su día a día y en el que posee casi 46.000 seguidores, y otro en el que cuelga vídeos cantando y tocando el piano, que tiene algo más de 26.000 fans. Este segundo perfil lleva por nombre Dora Sings y su primer vídeo consta del 24 de febrero de 2016. Entre sus publicaciones destacan las que comparte plano con alguno de sus padres; su padre, Diego Postigo, ha sido muchas veces el guitarrista de sus pequeñas actuaciones, y su madre, Bimba, ha cantado con ella a dos voces en las ocasiones más especiales.

