Lucía Dominguín se emociona al recordar a Bimba y revela su auténtica relación con Nacho Palau

Lucía Dominguín (63 años) se ha convertido en un rostro habitual de Telecinco. Desde que ejerciera como defensora de su hija Palito Dominguín (25), durante la última edición de Supervivientes, se metió a la audiencia en el bolsillo con su carácter peculiar y desenfadado. Sin embargo, en la noche del 12 de agosto, los roles se invirtieron y fue la hermana de Miguel Bosé (65) quien participó en un concurso de la misma cadena, La última cena. En contrapartida, Palito y sus hermanos, Olfo (41) y Jara (23), quisieron estar presentes a través de una videollamada para infundir ánimos a su madre.

Durante esta conexión, la cocinera amateur no pudo evitar explicar a los allí presentes y a la audiencia del programa lo que significan sus hijos para ella: "Son mi debilidad, pero esto no va de llorar, va de alegría, del corazón", exclamó. La televisiva trataba de mantener la compostura, mientras miraba con emoción la cara de sus tres hijos en la pantalla. Y la intensidad del este momento, con sus tres vástagos allí reunidos, hizo imposible que Lucía no se acordara de alguien que, sin duda, echa mucho en falta: su hija Bimba, fallecida en 2017 tras una ardua lucha contra el cáncer.

Cuando Paz Padilla (51) resaltó la bonita relación maternofilial que existe entre Lucía y sus hijos, la aludida no pudo poner más barreras a sus sentimientos y quiso compartir con todos los presentes un recuerdo hacia la modelo fallecida: "La que más me enseñó ha sido Bimba, con su partida es la que más me ha enseñado", afirmó, rotunda. A lo que añadió una profunda reflexión: "Ahí te das cuenta de que nacemos para morir, pero la muerte es un paso más allá, es la muerte de este físico, no de tu corazón, de tu alma, de tus amores. No sabría explicarlo", detalló la hija de Lucía Bosé entre lágrimas.

Estas palabras provocaron el llanto de la presentadora, que quizás se sintió identificada con las declaraciones de Lucía. Y es que desafortunadamente, la gaditana también sabe lo que es perder un ser querido, pues Paz vivió la muerte de su marido, Antonio, en julio de 2020. "Eres una persona muy especial, tienes mucha luz", le dijo la conductora del formato a una afligida Lucía.



La hermana de Miguel Bosé demostró la noche del jueves la estupenda relación que mantiene con sus hijos, que alabaron la forma de ser de su madre ante las adversidades. "Por mi madre, lo que haga falta", sentenció Olfo, mientras que Palito, desde Inglaterra, donde se encuentra junto a su novio, Harry, se deshizo en halagos hacia Lucía: "Tenemos una madre maravillosa y única".



Inesperadamente, en esta noche entre fogones, también recibió un mensaje de ánimo de Nacho Palau (51), quien fuera pareja de su hermano. Este gesto evidenció que Lucía sigue manteniendo una buena relación con él a pesar de que los lazos familiares se han roto: "He vivido con él desde que tenía 18 años. Los dos solos, en el campo, ha cuidado de mis dos hijas pequeñas...", dijo la madre de Palito sobre el escultor.

