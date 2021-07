Paz Padilla renueva su contrato de larga duración con Mediaset España

Paz Padilla seguirá estando vinculada a Mediaset España durante los próximos años. La cadena ha anunciado este martes la renovación del contrato de larga duración de la presentadora, que seguirá unida a la compañía "en diferentes proyectos de entretenimiento".

Hace unos días, Telecinco sorprendía a la audiencia al anunciar que la humorista gaditana sería la encargada de presentar las nuevas entregas de La última cena. Este es el proyecto más reciente de la actriz en Mediaset, el cual compagina con su labor al frente de Sálvame.

En los últimos meses, Paz Padilla se ha visto envuelta en varias controversias en la cadena. Tras dos ediciones formando parte del jurado de Got Talent España, el formato decidía prescindir de ella para la próxima temporada, un despido que se ha achacado a supuestas rencillas con Risto Mejide y con parte del equipo.

Paz Padilla no estará en la nueva temporada de 'Got Talent España'. Mediaset

Hace apenas un mes, la presentadora lanzaba un dardo al concurso en su entrevista con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, haciendo referencia al parón profesional que tuvo que hacer para cuidar de su marido en sus últimos días de vida. "Dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle, y me ha perjudicado mucho, me ha pasado factura. Me dijeron que no estuve al 100%, y yo le dije 'no estuve al 100% para ustedes, pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba", explicaba.

"Ha sido algo que me ha hecho mucho daño. Me han dicho que yo no estuve al 100%. Yo era humorista, durante un año oculté que mi marido estaba malo. Lo dejaba dándose su tratamiento y me iba a trabajar, a ser graciosa. Nadie lo notó, me dijeron 'tú tranquila, que vas a seguir trabajando', pero no. No me importa, si hoy tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer", añadía al respecto.

Un día después de la emisión de aquella entrevista, Paz recibía un nuevo golpe en su propia cadena. Mediaset anunciaba el estreno de Todo es verdad, el programa de Risto Mejide en prime time, con un especial sobre pseudociencias que pondría el foco en terapias como la biodescodificación, la cual ha promocionado Paz Padilla al hablar de cómo ha afrontado la muerte de su pareja.

La exjurado de Got Talent aparecía en ese anuncio con unas declaraciones que ofreció semanas antes en Cuarto Milenio a favor de esta terapia sin base científica que relaciona salud y emociones, asegurando sobre ella que "es algo maravilloso" que recomienda "a todo el mundo".

A pesar de esta polémica promo, ese episodio nunca llegó a ver la luz, pues la detención de José Luis Moreno por presunta pertenencia a una organización criminal precipitó que el programa cambiara su escaleta y dedicara sus dos primeras entregas a esta trama.

