De Mario Vaquerizo a Bibiana: los amigos de Bimba Bosé la recuerdan en su aniversario de muerte

Todavía se recuerda aquel fatídico 23 de enero del 2017 en el que fallecía Bimba Bosé. Una inmensa tristeza invadía el alma de todos los que fueron sus amigos, compañeros de profesión y también de sus seguidores, los que la admiraban y la animaban en esas recaídas que tuvo mientras luchaba contra el cáncer de mama. Nunca se rindió y siempre habló de esta enfermedad sin pelos en la lengua, con ganas, optimismo y fortaleza, pero no fue suficiente.

Uno de sus amigos más cercanos, David Delfín, que también luchaba contra una larga enfermedad, que siempre la consideraba su musa para todas sus creaciones en la moda, fallecía meses después y muchos aseguraron que, además de por el cáncer, el artista se había sumido en una tristeza bestial desde que su gran amiga murió.

Para la familia Bosé, la palabra muerte nunca ha sido tabú. De hecho, Lucía Bosé se sentaba meses más tardes en el Deluxe para hablar sobre la muerte de su nieta y sorprendía ver la entereza que mostraba al hablar de un tema tan complicado. Cuatro años después, sus amigos más cercanos han querido utilizar las redes sociales para recordarla.

Mario Vaquerizo (46 años) colgaba una fotografía en la que como siempre, posando y sonriendo, los dos miraban fijamente a cámara y dejaban para el recuerdo una instantánea tan preciosa: "Bimba mi amor, siempre juntitos".

Bibiana Fernández (66), muy amiga también de Bimba Bosé y del círculo más cercano de esta ha colgado otra fotografía de la protagonista posando en un photocall con el pelo corto: "Días para recordar #bimbaforever".

Alaska (57) también se ha querido sumar a esta ola de recuerdos y ha compartido una fotografía especialmente emotiva porque podemos ver a la modelo con sus hijas: "Una ESTRELLA tan bonita que ahora brilla en el espacio... y dos ESTRELLAS que nos has dejado aquí para hacernos felices y darnos luz. Bimba, siempre entre nosotros".

Bimba Bosé falleció el 23 de enero de 2017 tras dos años luchando contra un cáncer. Lucía Bosé y su nieta estaban muy unidas y la matriarca quedó sumida en una profunda tristeza tras su pérdida. "He estado un mes sin salir de casa para digerirlo todo. No podía ni hablar, pero me he desahogado. He estado con mis hijas, bailando, poniendo música, viendo películas, disfrazándonos, cosa que criticaron... Pero no hablábamos de Bimba. A veces no hay necesidad de hablar. No creo en la muerte, creo en el más allá, en otra dimensión. Por eso no le tengo miedo a la muerte", relató entonces.

La modelo dejaba tras de sí una familia que la ha recordado y homenajeado constantemente durante estos años. Sobre todo su hija mayor, Dora, que en los últimos años ha seguido los pasos de Bimba. Fue justo en el mundo de la moda donde la madrileña empezó a homenajear a su madre, recordada especialmente por su carrera como maniquí. La italiana consiguió encumbrarse como una de las grandes modelos de nuestro panorama nacional: de gran estatura, cuerpo delgado y mirada penetrante, los diseñadores quedaban embelesados por esa apariencia andrógina que irradiaba vitalidad.

