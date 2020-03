Lucía Bosé, la estrella que nunca se alejó de la televisión: así fue su última entrevista

La luz de la carismática Lucía Bosé se apagaba este lunes repentinamente. La exmiss italiana fallecía a los 89 años a causa de una neumonía. Sus últimos días los pasó en su casa de Brieva, una pequeña localidad segoviana donde encontró el remanso de paz que necesitaba tras una larga vida frente a los focos.

Pese a su retiro espiritual, Lucía no rompió del todo con los medios. La matriarca de los Dominguín Bosé manejó en sus últimos años los tiempos de su relación con la farándula, regalando de vez en cuando a los espectadores una nueva aparición mediática que, en cada ocasión, se encargaba de hacerles saborear como si fuese la última.

En marzo de 2017, la madre de Miguel Bosé (63 años) se sentaba en Sábado Deluxe afirmando estar "harta de la televisión" y anunciando su retirada. Pero ese mismo mes concedía una entrevista a Bertín Osborne (65) para Mi casa es la tuya, una aparición que, según pudo conocer entonces JALEOS, Bosé afirmó que sería su "último programa".

Lucía Bosé se sentó con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Mediaset

Sin embargo, la que de verdad fue la última entrevista televisiva de Lucía Bosé llegaría dos años después, en marzo de 2019, cuando la mamma de pelo azul visitaba una vez más el Deluxe para charlar con Jorge Javier Vázquez (49) y sus colaboradores.

En plena polémica por la separación de Miguel Bosé y Nacho Palau, la italiana hizo gala de su férreo carácter en cuanto pisó el plató, vetando las preguntas sobre su hijo: "Yo soy Lucía Bosé, de la madre de Miguel Bosé olvidaos, estoy aquí para hablar de mí", advirtió al comienzo.

Lo único que deslizó sobre su primogénito es que su relación con él había pasado por momentos de distanciamiento, reconociendo que había estado "años sin hablar con Miguel, pero hace mucho tiempo". Además, aseguró que si viajara al pasado y volviera a casarse "no tendría ningún hijo", sabiendo la responsabilidad que conlleva criarlos.

Su última entrevista fue en 'Sábado Deluxe' en marzo de 2019. Mediaset

Como defensora acérrima de la libertad, educó a sus vástagos bajo una premisa clara: que fueran quienes quisieran ser, pero independientes y libres del cobijo maternalista desde su mayoría de edad. "No acepto que me den consejos, ni yo a ellos", relató.

Aquella entrevista se produjo después del proceso judicial en el que Lucía Bosé fue acusada de un delito de apropiación indebida de un dibujo de Picasso que acabó subastando. Un juicio del que salió absuelta y que también comentó en el Deluxe: "Estaba segura de que ganaría la batalla", dijo entonces orgullosa.

Lucía se emocionó al recordar a su sobrina, Bimba Bosé. Mediaset

Lucía se definía como "una mujer bastante fría, cero cariñosa". No obstante, se atisbó en ella un halo de su carácter más íntimo y familiar al hablar de su fallecida sobrina, Bimba Bosé: "Ella era la persona más dulce, simpática... tengo muchos recuerdos bonitos con ella", comentó emocionada.

Sobre su vida de 'jubilada', Bosé sacó a relucir su humor para resumir sus nuevos hábitos: "Ahora me divierto con mis 'mariconadas', las pegatinas, leer... Leyendo soy feliz", concluyó en la que, esta vez sí, fue su última entrevista en televisión.

Lucía 'gourmet'

Lucía Bosé fue concursante de 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition'. Mediaset

Aunque la de Sábado Deluxe fue su última entrevista televisada en directo, Lucía Bosé participó en otro programa que se emitió tras aquella intervención. Se trata de Ven a cenar conmigo: gourmet edition, cuya décima temporada inauguró la italiana, ejerciendo de anfitriona en su casa de Brieva.

El formato, que fue grabado en febrero de 2019, se emitió en noviembre de ese año. Durante su gran noche, Lucía Bosé volvió a recordar que, siendo toda una octogenaria, su único objetivo era disfrutar de la vida: "Tras 50 películas, ya no trabajo más. A los 80 me retiré y no quiero trabajar más".

Última aparición

El 14 de marzo estuvo entre el público de la final de 'Prodigios'. TVE

Hace muy poco, el pasado 14 de marzo, Lucía Bosé nos regalaba su última aparición en un programa de televisión. Lo hacía en Prodigios, el talent show infantil de TVE que presenta su gran amigo Boris Izaguirre (54).

La actriz fue espectadora de lujo en la gala final del formato, emitida en directo desde el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. "Estoy fascinada con el programa", reconocía. Finalmente, después de que la soprano Ainhoa Arteta le dedicara una pieza, cantando a su lado, Lucía Bosé no podía contener la emoción y recibía una ovación del público presente.

Muere Lucía Bosé a los 89 años de edad

