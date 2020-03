Xoan Viqueira, la pareja de David Valldeperas que se cuela de forma encubierta en 'Salvame'

David Valldeperas (46 años), uno de los directores de Sálvame diario más conocidos, no es tan asiduo al plató de Telecinco desde hace un tiempo debido al programa rosa que puso en marcha en Telemadrid, Aquí hay madroño. Sin embargo, a pesar de su puntual ausencia siempre han existido varios detalles materiales que hacen que algo muy relacionado con él siga muy presente en el cortijo vespertino de Jorge Javier Vázquez (49).

Esa esencia vinculada a Valldeperas se puede ver en elementos tan curiosos como sillones, platos, cuadros, camisetas o alpargatas. Y es que su pareja, Xoan Viqueira, es un afamado ilustrador que posee su propia gama de productos en las que estampa sus creaciones artísticas, y muchas de ellas se ven prácticamente a diario durante la emisión del programa porque forman parte de la puesta en escena.

Xoan Viqueira, con algunos de sus productos.

Se trata de una forma muy sutil de mostrar el talento del valenciano, quien durante 13 años hizo su vida en un laboratorio químico hasta que un día decidió colgar la bata blanca y dedicarse al mundo de la ilustración. Cuando cambió de profesión también dio un giro a su vida y se instaló en Madrid por amor. En la capital es precisamente donde posee una tienda en el barrio de Chueca donde presenta su catálogo artístico en productos textiles, de cerámica o papel.

Son estos elementos los que se pueden ver en el plató de Sálvame en pequeñas dosis. En un espacio tan lleno de color, luz y vida como es el lugar que rodea cada tarde a María Patiño (48), Lydia Lozano (59) o Alonso Caparrós (48), las ilustraciones de Xoan Viqueira encajan a la perfección.

Sillón diseñado por Viqueira; y una de sus camisetas ilustradas.

Tanto es así que incluso uno de los iconos más destacados del programa, su sofá, es una creación del valenciano. "No hago mobiliario, aunque estoy abierto a todo tipo de trabajos. Lo del sofá de Sálvame surgió porque ellos me lo pidieron y se encargaron de estampar la tela y tapizarlo", comentaba el artista en una entrevista a Look.

Pero, sin duda, la mayor presencia de su arte se dispone en forma de camisetas y calzado. Kiko Hernández (43) y Carlota Corredera (45) son las figuras del programa que más veces han lucido sus productos y siempre que lo hacen las promocionan en sus redes sociales personales. La presentadora gallega no solo ha mostrado prendas sino que también ha combinado sus looks varias veces con pendientes muy creativos de Viqueira.

Carlota Corredera, con camiseta de Xoan; y Jorge Javier, con sus alpargatas.

Por su parte, Jorge Javier tampoco se queda atrás y da voz al trabajo del novio de Valldeperas luciendo sus especiales alpargatas. Sin embargo, quien nunca pierde ocasión de lucir en televisión las ilustraciones de Xoan es precisamente el director de Sálvame. Vallde -como le llaman los colaboradores- se viste de arriba abajo de prendas y accesorios de su pareja, con quien vive una bonita historia de amor.

El ilustrador y el televisivo mantienen una vida privada muy discreta aunque es habitual ver fotos en las redes de diferentes miembros del equipo en las que se les ve disfrutar de cenas y festejos juntos. De hecho, Viqueira ha creado fuertes vínculos de amistad con Raúl Prieto -ahora director de Viva la vida- así como con Paz Padilla (50).

