Gustavo González no es el único: las otras traiciones entre los colaboradores de 'Sálvame'

Gustavo González (54 años) está en el punto de mira por sus supuestas traiciones hacia sus compañeros de Sálvame. La última se revelaba al conocerse que el paparazzo había comentado al resto de colaboradores el problema de salud por el que atraviesa Antonio Montero (56) antes de que éste decidiera confesarlo públicamente.

Uno de los que ha vertido críticas más duras sobre el fotógrafo ha sido Kiko Matamoros (63), quien este lunes repasaba la "lista negra" de colaboradores que se han visto afectados por las informaciones de Gustavo, entre los que asegura encontrarse él mismo tras haber sido traicionado "en tres ocasiones".

Sin embargo, Gustavo González no ha sido el primer colaborador de Sálvame sobre el que se cernido la sombra de la traición. Antes ha habido otras acusaciones que han acaparado los contenidos del programa durante varios días.

1. Las fotos de Matamoros

Lydia Lozano fue acusada de intentar vender unas fotos comprometidas de Matamoros. Mediaset

Lydia Lozano (59) ha estado recientemente en el centro de la polémica por informar de un supuesto acercamiento entre Rocío Flores (23) y su madre, Rocío Carrasco (42). Esa reconciliación acabó siendo una trampa contra la colaboradora, quien confió en unas pruebas falsas y causó una gran decepción en Antonio David (44).

Pero no es la primera vez que Lydia se enfrenta a otro compañero por una información suya. En el verano de 2018, saltaban las alarmas cuando Kiko Matamoros revelaba que su compañera había intentado vender unas fotos suyas en un lugar "muy comprometido".

En un principio, Lozano lo negó todo, pasando en los siguientes días a afirmar que todo era una broma y, por último, reconocía entre lágrimas que se interesó por las imágenes y, al verlas, decidió no hacerlas públicas: "Me mandaron unas fotos y yo dije que se pusieran en contacto con producción. Luego, me siguieron hablando y las vi y, en principio, no reconocí a Kiko, pero al final, sí. Entonces decidí no hacer nada con ellas", confesaba entonces.

2. Carlota infiltrada

Una foto de Carlota Corredera en la boda de Matamoros sembró las dudas sobre ella. Mediaset

La boda de Kiko Matamoros y Makoke (50) en 2016 generó numerosos titulares, muchos de ellos sobre una posible traición en Sálvame. Una fotografía de los novios junto a varios miembros de la 'cúpula' de Mediaset -entre ellos Carlota Corredera (45)- veía la luz antes de que se publicara la exclusiva que Kiko y Makoke habían vendido a dos revistas.

La presentadora se convertía entonces en la principal sospechosa de filtrar la instantánea. Ella aseguraba que sólo había enviado la foto a María Patiño (48) y Jesús Manuel (42). Finalmente, el murciano reconocía haber sido él quien había reenviado la foto de Carlota, aunque defendía que se debió a un error. Corredera, que creyó la versión de Jesús Manuel, acabó pidiendo perdón entre lágrimas a Kiko y Makoke por el daño que, involuntariamente, les había ocasionado.

3. Las 'topas' de Belén

La filtración de la despedida de Belén sembró la sospecha sobre varias colaboradoras. Mediaset

Otra boda de un colaborador de Sálvame volvería a poner a Carlota Corredera en el punto de mira por una traición. Se trataba, en este caso, del matrimonio de Belén Esteban (46), de cuya despedida de soltera se filtraron todos los detalles.

Además de Carlota, hubo otras muchas compañeras del programa en aquella celebración, por lo que nunca se pudo dilucidar cuál de las asistentes contó a las revistas aspectos como el lugar donde se celebró, el menú del que disfrutaron o el precio del evento. Aunque la de Paracuellos no quiso darle demasiada importancia, reconoció sentirse "jorobada" por la traición, mientras que Kiko Hernández (43) aseguró que era un tema "muy serio" y que alguien había comerciado con la privacidad de su compañera: "No me creo que haya sido gratis", comentó.

4. Mila contra Chelo

Mila reveló que le había prestado dinero a Chelo García Cortés durante dos años. Mediaset

El paso de Chelo García Cortés (68) por Supervivientes 2019 abrió un cisma entre ella y sus compañeros. A la concursante no le gustaron las críticas recibidas desde su propio programa, por lo que se enemistó con buena parte de sus compañeros.

Entre los que se enfrentaron duramente a Chelo -y a su mujer, Marta Roca- estuvo Mila Ximénez (67), quien estalló contra ella y reveló una información privada después de que Roca la llamara "poco generosa": "Yo te puedo asegurar que yo he estado pendiente durante dos años, ayudando a tu mujer. Durante dos años preguntándole qué necesitaba, prestándole dinero", espetó Ximénez, afirmando que hasta ese momento Marta desconocía esa información.

Además, la exmujer de Manolo Santana atacaba directamente a Chelo, acusándola de haber ocultado información a su esposa: "Has mentido a tu mujer Marta, eres una traidora, desleal y poca cuidadosa por haberle ocultado que me pediste dinero".

[Más información: Antonio Montero, el último periodista convertido en personaje: católico, vota a Vox y vive con su exmujer]