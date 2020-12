4 de 12

El concursante revelación de 'MasterChef Celebrity' estrena proyecto en TVE esta Navidad y lo ha anunciado a bombo y platillo en su red social, como solo él sabe hacerlo: "Contando los días para vivir con vosotros desde el @fsmadrid unas #NavidadesRasé. Mi regalo de Navidad audiovisual para todos vosotros, que he preparado con @shineiberia y que podréis disfrutar muy pronto en rtve.es y el canal de @youtube de @rtve Permaneced atentos... Y, por supuesto, #viviendorasé :-)". Todos, como en el concurso, se han deshecho ante él: "Mira que estoy en las antípodas de tu estética y tanto colorín me cortocircuita, pero estoy fascinada como una polilla ante una bombilla", "Eres tan genial. No veo la hora que salga tu programa, lo mereces y lo necesitamos. Te extrañamos demasiado. Los martes hay un vacío sin ti".