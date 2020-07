Miguel Bosé prohíbe a su sobrino Olfo asistir al funeral de su madre, Lucía Bosé

Una de las muertes que más impactantes del pasado confinamiento fue la de Lucía Bosé, la gran matriarca de la familia de artistas que siempre había gozado de muy buena salud y también, muy buena relación con los medios de comunicación. Era indispensable verla de vez en cuando acudir a los platós de televisión para hablar sobre su historia, su vida, esa que tanto apasiona a sus admiradores. Pero cuatro meses después de su muerte, acaba de salir a la luz una polémica noticia que afecta a su familia.

Este viernes, Miguel Bosé (64 años) organizó un homenaje a su madre en su casa, según ha publicado ABC. A esa especial cita vetó la entrada de su sobrino Olfo Bosé (40) por no practicar la religión católica. Tampoco han podido asistir Lucía (62) y Paola (59), quienes residen en Valencia y a las que Olfo se ofreció trasladar para que asistieran a la despedida.

Olfo no ha sido el único que no ha estado, ya que sus primos, Nicolás Coronado (32) y Alma Villalta (23), que también estaban invitados, no han podido asistir por motivos laborales. por lo que al final, son muchos los miembros de la familia Bosé que se han quedado sin despedirse de Lucía.

Según cuenta el citado periódico, en las próximas semanas los hijos de Lucía Bosé se repartirán algunos de sus recuerdos personales ya que la matriarca decidió dejar en vida la propiedad a su nieta Alma Villalta.

Cuatros meses de homenaje

Miguel Bosé lleva más de cuatros meses rindiendo homenaje a su madre, Lucía Bosé, fallecida el pasado 23 de marzo en medio de la pandemia de coronavirus. El cantante está manteniendo vivo el recuerdo de la matriarca del clan con varias iniciativas.

Un de ellas, la más peculiar, comenzó a llevar a cabo a principios de abril, en plena crisis sanitaria. Por eso, decidió pintar las mascarillas de azul, el color favorito de la italiana.

Desde entonces el cantante se ha dedicado a compartir publicaciones en homenaje a la actriz que popularizó su característico cabello azul y a promover el uso de elementos de protección contra la enfermedad...

Acompañados de la etiqueta #AzuldeLucía, imágenes con la figura de la pintora Frida Kahlo portando una mascarilla color azul, fotos de sus seguidoras decorando sus mascarillas con flores, perlas y las iniciales de la actriz inundan las redes sociales del cantante que reside en México.

Pero no es la única forma que ha inventado para recordarla. Millones de retratos de su madre sola, o junto a él aparecen por su perfil de redes sociales de Miguel. En todas estas pinturas de los fans o amigos de la fallecida artista el color que más destaca es el azul, tan intenso como el de su icónico pelo.

