La 'mamma' Lucía Bosé y la peculiar relación con sus hijos: frialdad, distancia y mano dura

La brillante luz azul de Lucía Bosé se ha apagado para siempre. Con su muerte, la actriz, que se casó en 1955 con el afamado torero Luis Miguel Dominguín, deja tras de sí un impresionante legado de películas y grandes reconocimientos en su ámbito profesional.

En su faceta privada, Bosé era la matriarca de una enorme estirpe, que por su mezcla cultural, quizá también por su estatus social, tampoco se mostró jamás como una al familia uso. En primera línea de fuego, sus hijos. Fruto del matrimonio de la italiana con el diestro fallecido en 1996, nacieron tres vástagos: Miguel (63), Lucía (62) y Paola (59).

Lucía Bosé se definía como la típica mamma puramente italiana. Protectora con sus hijos cuando eran pequeños, exigente, con mano dura, pero si alguien se atrevía a decirles algo, atacaba a la mínima y sin piedad. Por otra parte, siempre afirmó que a sus hijos, como profesionales en sus diferentes carreras, los juzgaba en calidad de amiga: "De ahí que a veces sea dura. Miguel siempre lo dice, que soy una madre muy dura", concluyó en el programa Adivina quién viene esta noche de María Esperanza Sánchez en Canal Sur.

1. Miguel Bosé

Miguel fue el primogénito del matrimonio que, primero firmó documentos civiles en Las Vegas y dos meses después pasó por el altar en España. Miguel Bosé siempre fue especial. La rectitud y disciplina de su padre chocaban frontalmente con la creatividad artística de su madre. Lucía amaba a Miguel, aunque por el fuerte carácter de ambos han llegado a saltar chispas entre ellos e incluso sus discusiones han visto la luz pública. Pero más allá de lazos de sangre, el cantante ha estado vinculado íntimamente a su madre por compartir apellido.

Su nombre de pila es Luis Miguel González Bosé. Junto a la actriz, un jovencísimo Miguel, antes de lanzarse a la aventura de ser una estrella de la canción, decidió que apellidarse González era demasiado común. La opción de Dominguín estaba sobre la mesa, pero valoraron que no era apropiado, al tratarse de un apellido con fuertes vínculos taurinos. Al final, Bosé.

Lucía Bosé y sus tres hijos en 1998. Gtres

"Igual que Picasso. Él se llamaba Pablo Ruiz Picasso y se quedó con el segundo apellido para firmar sus obras", apuntó en su momento Lucía, gran amiga del genio malagueño. La protagonista de Non c'è pace tra gli ulivi ha llegado a renegar, aunque siempre con la boca pequeña, de ser la madre de Miguel Bosé. "Cuando voy a Italia, las jovencitas me preguntan por qué he copiado yo el apellido a mi hijo. No entienden que es al revés", concluyó.

Miguel, que se encuentra preparando su próxima gira de conciertos por todo el mundo, ha hecho un parón un seco para comunicar vía redes sociales la partida de su progenitora. "Queridos amig@s... Os comunico que mi madre, Lucía Bosé, acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios", han sido las palabras del autor de Morena mía junto a una preciosa fotografía de Lucía en su casa de Brieva (Segovia).

2. Lucía Dominguín

Lucía Dominguín, Lucía Bosé, Miguel Bosé y Bimba Bosé.

Lucía Dominguín es la segunda hija de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín. Con tan solo año y medio menos que Miguel, es la pieza menos mediática del núcleo duro de los González Bosé -popularmente conocidos como los Dominguín Bosé-. Aunque la fama le viene congénita, no solo por sus padres sino también después por sus descendientes. Lucía es madre de cuatro hijos: Olfo, Bimba, Lucía y Jara. Su relación con su progenitora era tan especial como diferente.

En los últimos tiempos, llegó a afirmar que su madre "estaba en su mundo", que no quería salir de su hogar segoviano, donde era inmensamente y que allí recibía constantemente la visita de amigos italianos. Como anécdota, hace relativamente poco, Lucía Bosé, en su inmortal obsesión por el color azul, pidió a su hija homónima que le pintara todo el patio de su casa de ese color. Ella, como no podía ser de otra manera, cumplió los deseos de la mamma.

3. Paola Dominguín

Paola Dominguín y Lucía Bosé en el 'backstage' de la televisión italiana. Gtres

Paola Domiguín es la hija pequeña de Lucía. Actriz, como ella, diseñadora, y también empresaria de productos vinculados a la belleza y la estética. Estuvo casada con el también actor José Coronado (62) con quien tuvo a su hijo Nicolás (32). Tiene, además, otra hija, la pequeña Alma Sofía (24), fruto de su vínculo con el músico Manuel Villalta.

La relación con su madre no era diferente a la de sus hermanos. Paola tuvo una educación basada en la disciplina e incluso ha llegado a confesar que su madre era "incapaz" de decir "te quiero" a sus hijos. "Ahora ya está más cariñosa. Ahora sí lo dice", desveló en su última entrevista en Deluxe hace apenas dos meses. En ese mismo programa de televisión, Paola Dominguín aseveró que para su madre, sus nietos no eran familia. "Ella dice que sus nietos no son familia, que su familia son sus hijos", contó.

Muere Lucía Bosé a los 89 años de edad

Lucía Bosé no hablaba, sentenciaba. Sobre su papel como madre, en unas declaraciones para la revista Vanity Fair llegó a asegurar lo siguiente: "He sido una madre difícil. La que he podido ser. He hecho de madre, de padre y de guardia civil. Pero nunca he sido la maruja que está siempre encima, sobre protege y repite: '¡Amor mío, cuánto te quiero!'. Hay que dejar que los hijos vuelen. Yo a los míos les dije cuando cumplieron los 17: 'Sois libres para hacer lo que queráis. Ahora, no me toquéis las pelotas o también os las tocaré yo a vosotros'. ¡La familia es un coñazo!". La célebre actriz italiana Lucía Bosé ha fallecido este lunes 23 de marzo a la edad de 89 años a causa de una neumonía provocada tras haber contraído coronavirus.

