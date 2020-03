La contundente respuesta de Alejandra Rubio al último ataque de su ex, Álvaro Lobo

Alejandra Rubio está de celebración a pesar del confinamiento obligatorio en casa. La hija de Terelu Campos (54) cumple este 20 años este martes 24 de marzo y dado que las medidas sanitarias no permiten reunirse, ha compartido en sus redes las decenas de felicitaciones de amigos que ha recibido. Pero eso no ha sido lo único que ha mostrado en su perfil social en esta fecha tan especial para ella. También ha querido enviar un mensaje directo a su exnovio, Álvaro Lobo (27).

Más que un ataque es una advertencia, una auténtica declaración de intenciones. "Mientras la ignorancia habla, la inteligencia calla. Preparada para todo y más". Estas han sido las palabras que Alejandra ha utilizado para lanzar un mensaje encriptado cuyo destinatario no es otro que el hombre que ha estado junto a ella más de dos años de su vida.

El claro mensaje de Alejandra Rubio ante la 'amaenaza' de su ex.

La guerra ha estallado entre Alejandra Rubio y Álvaro Lobo. Tras conocerse públicamente el supuesto acercamiento entre la nieta de María Teresa Campos (78) y el y ex gran hermano Suso Álvarez (27), el DJ ha utilizado sus redes sociales para desahogarse descargando toda su ira contra su ex y el informador de esta noticia: el colaborador Rafa Mora (36). Según el valenciano, Lobo publicó una instantánea de él junto a Alejandra y con un significativo mensaje: "Peleles everyday (peleles todos los días). Sigamos encendiendo la mecha que tengo en mi casa todo lo que no se ha tirado en fallas".

Esta reacción de Lobo ha tenido como respuesta el mensaje que ahora Rubio ha publicado en sus redes sociales y que no ha hecho más que avivar la tensa relación que existe entre ellos. Pero Álvaro Lobo no se ha quedado ahí. Pocas horas después y tras haber tenido una conversación con alguien que Lobo ha preferido no desvelar, el DJ ha subido lo siguiente a los stories de su Instagram: "Yo no he etiquetado a nadie. Podemos seguir con las mentiras pero tienen las patas muy cortas... Yo tampoco he llamado a nadie y tampoco y mucho menos, jamás voy a sentarme en ningún sitio".

Y continuaba: "Para mí esto está en el pasado, muerto, enterrado. Todo lo que vais a ver de mí es mi música y todas las metas por las que estoy luchando. Dicho esto, aquí se cierra el tema. En la vida no hay que volver hacia atrás ni para coger impulso. Borré todo porque me lo pidieron y yo no vengo a hacer daño a nadie, porque para mí todo está en el pasado pero de ahí a que se tergiversan las cosas ya todo lo que crean alrededor… Lamentable. Fin."

Desde el programa Sálvame, Rafa Mora ha seguido echando aún más leña al fuego incluso dejando entrever que Alejandra podría haber engañado a Lobo durante su relación. "Alejandra tenía pareja y hacía cositas que, a lo mejor, no le hacían gracia a su pareja", y continuaba con "cuando tenía novio, igual le hacía gracia algún conocido mío y me preguntaba por él o hacía lo posible para que coincidiesen". La hija de Terelu intervenía telefónicamente para defenderse y atacaba a Mora acusándolo de querer horas de televisión a su costa.

"¡Quieres protagonismo a mi costa! ¿cómo quieres que confíe en ti, si luego haces estas cosas?", se quejaba Alejandra mientras Rafa regresaba a la carga: "Tú estabas en un baño ligando o roneado con una persona con tu novio pinchando en esa discoteca". Un enfado en el que el extronista dejó claro cómo se sentía: "Yo confié en ti, me mentiste, me tomaste el pelo".

