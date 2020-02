Las verdaderas razones por las que Alejandra Rubio ha roto su relación con Álvaro Lobo

Hace unos días se confirmaba la ruptura sentimental entre Alejandra Rubio (19 años), la hija de Terelu Campos (54), y su hasta ahora pareja, el Dj Álvaro Lobo. Los rumores saltaron a los medios de comunicación con más fuerza cuando la flamante colaboradora de televisión eliminó todas las fotos de Álvaro de su red social y cuando él no la acompañó en su debut sobre la pasarela Cibeles. Ella dio vagas explicaciones que, finalmente, terminaron desembocando en la realidad: la pareja había puesto punto final a su historia.

Ahora bien, ¿cuál es el motivo de esta ruptura? Se publicó que la razón estaba en una supuesta nueva ilusión de Alejandra con Suso Álvarez (26). A JALEOS se desmiente esa información: nada que ver, ellos se llevan bien, tienen feeling como amigos, pero nada más. "No ha habido terceras personas", se deja claro. Se apunta más a un desgaste de la relación, y, sobre todo, "a etapas distintas". Y es que, se aclara, que Álvaro "no está muy de acuerdo" con la nueva exposición pública de Rubio.

"Él es una persona muy celosa de su intimidad y no le gustan nada los medios y que se sepa de él", se desliza. Por eso, entiende que el fichaje de Alejandra como colaboradora de Mediaset -y sus otros pinitos- "los hace vivir en tiempos diferentes" que han desembocado en la ruptura, aunque de forma "muy civilizada".

Han puesto espacio y tiempo y hace unos días volvieron a hablar. Alejandra le va a dar todo el tiempo que necesite para recoger sus cosas del hogar que han compartido durante el último tramo de su historia de amor. Se han prometido "respeto y cariño" y, ante todo, "nunca hablar mal el uno del otro". No es ni la intención de ella, ni mucho menos la de él. Él seguirá con su vida "como hasta ahora" en su faceta como Dj y ella, en su nueva era televisiva. Eso sí, ambos seguirán trabajando en la discoteca Oh my club, donde se apunta a que "seguirán coincidiendo sin problema".

Hace unos días, los fotógrafos captaban a Alejandra en plena calle, un encuentro en el que no dudó en aclarar sus sentimientos hacia Suso: "Con Suso no tengo nada. Es mi amigo, mi compañero de trabajo y ya está. Luego, lo que digan las otras personas, que se quieran inventar lo que les de la gana, pues bueno. Sé muy bien lo que tengo con Suso y es simplemente amistad". Un rumor que, en absoluto, le molesta: "Al final es normal, ya que ahora estoy más enfocada al mundo de la televisión y es normal que estas cosas pasen". Al punto, ha asegurado que para nada le ha molestado a su ex, Álvaro, esta información.

La trayectoria profesional de Alejandra daba un giro drástico a principios de año. Hasta la fecha, la familia Campos había defendido a ultranza que ella no quería saber nada de televisión, que estaba centrada en su carrera de Derecho. Sin embargo, en enero se anunciaba su salto a Mediaset formando parte del plantel de colaboradores de La isla de las tentaciones.

Su fichaje por este reality la ha puesto en el foco de la actualidad y se ha traducido como su primer paso hacia una nueva aventura catódica, un medio por el que ahora parece sentirse atraída a pesar de que Terelu siempre ha tratado de que se labre un futuro profesional ajeno a este ámbito, convenciéndola para ir a la universidad: "Es difícil hacer comprender a tus hijos que es necesario, aunque no enfoques tu futuro profesional por ahí".

La presencia de Alejandra en los platós aumenta el interés que ya suscitaba como personaje del corazón por ser parte del clan Campos. Un seguimiento mediático que, según ella misma ha confesado, le ha granjeado jugosas ofertas televisivas. "Me llamaron para ir a Supervivientes y dije que no. Tampoco quise ir a los debates", desvelaba, asegurando que el medio televisivo no le resultaba atractivo: "Creo que se valora más la mala educación y el liarla parda que una persona que hace bien su trabajo", comentaba. Unas críticas de las que ahora no parece quedar nada. Tras su experiencia en el plató de La isla de las tentaciones, ¿se lanzará Alejandra Rubio a la aventura de participar como concursante en algún reality?

