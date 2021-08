La princesa Charlène de Mónaco deberá someterse a una nueva operación que durará cuatro horas

La princesa Charlène de Mónaco (43 años) debe ser sometida este viernes a una nueva operación, tal y como ha anunciado el Palacio del Principado, según el cual está previsto que dure cuatro horas y se lleve a cabo bajo anestesia general.

El comunicado no ha precisado el motivo exacto, pero la esposa del príncipe Alberto II (63) contrajo en mayo una grave infección otorrinolaringológica y desde entonces ha tenido que realizarse diversas intervenciones, la última el pasado 25 de junio.

Cuando cayó enferma, Charlène de Mónaco se encontraba en Sudáfrica, su país natal, en un viaje oficial centrado en la conservación de la fauna salvaje y en la lucha contra la caza furtiva. Así lo explicó ella misma en una entrevista con el canal sudafricano News24. La princesa comentó que no se dio cuenta del problema hasta que experimentó un fuerte dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista.

Charlène de Mónaco

El Palacio monegasco también comunicó este viernes que el príncipe Alberto y sus dos hijos, los mellizos Jaime (6) y Gabriela (6), irán a verla durante su periodo de recuperación. Alberto II y Charlene cumplieron en julio diez años de matrimonio. La princesa, antigua nadadora olímpica, seguía entonces en Sudáfrica convaleciente.

"Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece", lamentaba en otro comunicado enviado en junio, según el cual las conversaciones diarias con su familia la estaban ayudando mucho a mantener el ánimo.

Hace unas semanas, la princesa Charlene decidía romper su silencio y concedía una entrevista para la emisora de radio Sudáfrica Radio 702, donde charló con la famosa periodista Mandy Wiener. A ella le confesó el momento previsto en el que, tras prolongados meses, dejará su país de origen: "No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre", señaló la esposa de Alberto de Mónaco.

A pesar del pronóstico de los facultativos, la sudafricana aseguró estar tranquila: "Me siento bien, me siento bien. Este es el período más largo que he estado fuera de Europa y de mis hijos", apuntó, denotando el dolor que le produce cada uno de los días que se encuentra alejada de ellos.

Rumores de separación

Charlène y Alberto de Mónaco preparan el anuncio de su separación, según un amigo del príncipe

Son ya tres meses los que la princesa permanece alejada de Mónaco, algo que no ha pasado desapercibido. Y es que este distanciamiento geográfico ha provocado que se acrecienten los rumores de separación entre ella y el príncipe Alberto. De hecho, el medio alemán Bunte, especializado en crónica social y realeza llegó a dar por hecho esta noticia.

Ahora, y en medio de las especulaciones, un amigo del príncipe ha roto su silencio. Sostiene que la pareja planea oficializar su separación en pocas semanas. "Charlène se marchó hace cuatro meses de Mónaco para irse a Sudáfrica donde vive su familia, a pesar de lo que digan. En el Principado de Mónaco lo sabe todo el mundo. Alberto lo lleva bien, como puede. Es una persona muy campechana que se ha refugiado en estos momentos en sus dos hijos, Jacques y Gabriella, que se han quedado a vivir con él", ha confiado esta persona a Esdiario.

Este amigo sostiene que fue el propio príncipe quien se lo confesó durante la pasada gala de la Cruz Roja. "Ni está ni se la espera", habría asegurado Alberto, según esta versión. Y ha añadido el confidente al citado medio: "Es cuestión de días que emitan un comunicado oficial".

[Más información: La impactante y salvaje imagen de Charlène de Mónaco desde Sudáfrica entre rumores de separación]

Sigue los temas que te interesan