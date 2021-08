La impactante y salvaje imagen de Charlène de Mónaco desde Sudáfrica entre rumores de separación

Charlène de Mónaco (43 años) continúa en Sudáfrica, lejos de su familia y del Principado, mientras los rumores de separación no cesan. Al contrario; crecen y crecen. Hace unos días, un amigo del príncipe Alberto (63) sostuvo que el matrimonio está a punto de disolverse y los trámites del comunicado de separación ya estarían en marcha. No obstante, ni los protagonistas ni la casa real monegasca se ha pronunciado al respecto.

Tan solo Charlène desliza declaraciones esporádicas desde su retiro. Hace unos días, concedió una entrevista donde aseguró lo que sigue: "Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré aquí hasta finales de octubre". Allí se encuentra recuperándose de una infección de nariz, oído y garganta que comenzó tras haberse sometido a un levantamiento de senos paranasales e injerto óseo antes del viaje.

Este contratiempo, siempre según la versión oficial, le impide volar y reencontrarse con su familia. El motivo del viaje durante el que enfermó -ha tenido incluso que ser operada y tiene que volver a pasar por el quirófano- fue luchar contra la caza ilegal de rinocerontes, causa a la que sigue muy vinculada. Prueba de ello es la última imagen que ha posteado en su red social. "¡El cuerno de rinoceronte no es guay!", ha escrito primero en el contundente mensaje que acompaña a la fotografía. "Pongamos fin a las atrocidades que ponen en riesgo nuestra preciosa vida silvestre", ha añadido.

La Princesa posa con el pelo corto y mira fijamente a la cámara, en clara señal de advertencia, señalando al objetivo con el dedo índice de una de sus manos, mientras que la otra la emplea para cerrarla en puño como lista para el combate. Todo ello, con un maquillaje oscuro de sombras en sus ojos, como marca la cultura ancestral. Además, Charlène da autenticidad a su aguerrida indumentaria colocándose unos largos collares africanos con los que su mensaje transmite aún más fuerza y garra. Además de esta rompedora imagen, la mujer del príncipe Alberto ha compartido una segunda en forma de dibujo, y en la que incide en sus palabras, esta vez pintadas en color rojo intenso simulando un mural.

"Ni está ni se la espera"

Charléne y el príncipe Alberto durante el Tour de Francia en agosto de 2020. Gtres

A finales del mes de julio, un amigo del príncipe rompió su silencio. Sostuvo que la pareja planea oficializar su separación en pocas semanas. "Charlène se marchó hace cuatro meses de Mónaco para irse a Sudáfrica donde vive su familia, a pesar de lo que digan. En el Principado de Mónaco lo sabe todo el mundo. Alberto lo lleva bien, como puede. Es una persona muy campechana que se ha refugiado en estos momentos en sus dos hijos, Jacques y Gabriella, que se han quedado a vivir con él", aseguró esta persona a Esdiario.

Este amigo aseveró entonces que fue el propio príncipe quien se lo confesó durante la pasada gala de la Cruz Roja. "Ni está ni se la espera", habría asegurado Alberto, según esta versión. Y ha añadido el confidente al citado medio: "Es cuestión de días que emitan un comunicado oficial". Lo que es un hecho -a falta de que ese comunicado se produzca, según la versión expuesta- es que la Princesa lleva ya varias semanas fuera del Principado y la palabra crisis comenzó a tronar con fuerza. Sin embargo, según explicó ella misma hace unos días, no ha podido regresar al lado de su esposo y sus hijos, Jacquès (6) y Gabriella (6), por un fuerte problema de salud que le ha impedido viajar, y del que desveló las causas.

Alberto y Charlène en una fotografía tomada en diciembre de 2019. Gtres

Durante un viaje a Sudáfrica en misión para la conservación de la fauna, Charlène sufrió una infección de nariz, oído y garganta. Así lo explicó ella misma en una nueva entrevista con el canal sudafricano News24. La Princesa comentó que no se dio cuenta del problema hasta que experimentó un fuerte dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista.

En esa línea, hace unos días, concedió una entrevista para la emisora de radio Sudáfrica Radio 702, donde charló con la periodista Mandy Wiener. A ella le confesó el momento previsto en el que, tras prolongados meses, dejará su país de origen: "No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre", ha señalado la esposa de Alberto de Mónaco. A pesar del pronóstico de los facultativos, la sudafricana asegura estar tranquila: "Me siento bien, me siento bien. Este es el período más largo que he estado fuera de Europa y de mis hijos", apuntó, denotando que acusa intensamente cada uno de los días que se encuentra alejada de ellos.

