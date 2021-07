Charlène y Alberto de Mónaco preparan el anuncio de su separación, según un amigo del príncipe

El rumor solo crece, y cada vez con más fuerza, en torno a Alberto de Mónaco (63 años) y su mujer, Charlène (43). La separación del matrimonio podría ser inminente. Pese a los desmentidos velados de Charlène en las redes sociales, lo cierto es que son cada vez más las voces que sostienen que el matrimonio ya no existe. Al parecer, la mujer de Alberto se habría marchado hace ya cuatro meses a su país de origen, Sudáfrica, por esta delicada razón, más allá de la versión oficial.

Ahora, y en medio de las especulaciones, un amigo del príncipe ha roto su silencio. Sostiene que la pareja planea oficializar su separación en pocas semanas. "Charlène se marchó hace cuatro meses de Mónaco para irse a Sudáfrica donde vive su familia, a pesar de lo que digan. En el Principado de Mónaco lo sabe todo el mundo. Alberto lo lleva bien, como puede. Es una persona muy campechana que se ha refugiado en estos momentos en sus dos hijos, Jacques y Gabriella, que se han quedado a vivir con él", ha confiado esta persona a Esdiario.

La familia durante la procesión de Santa Devota, en 2020. Gtres

Este amigo sostiene que fue el propio príncipe quien se lo confesó durante la pasada gala de la Cruz Roja. "Ni está ni se la espera", habría asegurado Alberto, según esta versión. Y ha añadido el confidente al citado medio: "Es cuestión de días que emitan un comunicado oficial". Lo que es un hecho -a falta de que ese comunicado se produzca, según la versión expuesta- es que la Princesa lleva ya varias semanas fuera del Principado y la palabra crisis comenzó a tronar con fuerza. Sin embargo, según explicó ella misma hace unos días, no ha podido regresar al lado de su esposo y sus hijos, Jacquès (6) y Gabriella (6), por un fuerte problema de salud que le ha impedido viajar, y del que desveló las causas.

Durante un viaje a Sudáfrica en misión para la conservación de la fauna, Charlène sufrió una infección de nariz, oído y garganta que comenzó tras haberse sometido a un levantamiento de senos paranasales e injerto óseo antes del viaje. Así lo explicó ella misma en una nueva entrevista con el canal sudafricano News24. La Princesa comentó que no se dio cuenta del problema hasta que experimentó un fuerte dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista.

Charlène junto a Alberto de Mónaco y los pequeños, Jacques y Gabriella, en 2019. Gtres

Según comentó en la entrevista, de momento no puede regresar a Mónaco porque la presión de sus oídos no se "iguala" y sería un riesgo volar por encima de los 6.000 metros. Por ello, el príncipe Alberto y sus mellizos tienen pensado volar hasta Sudáfrica y permanecer unos días junto a ella. Sin embargo, todavía no hay nada definido, ya que tienen que tomar en cuenta las restricciones de la pandemia.

Aunque físicamente ha estado alejada de su familia, Charlène se ha mantenido en contacto con ellos y no se ha olvidado de los momentos más importantes. Si bien se perdió su décimo aniversario con su esposo, lo celebró públicamente con un emotivo vídeo colgado en su cuenta de Instagram, en el que agradeció por todos los detalles recibidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

"A todas nuestras familias, amigos y seres queridos. Gracias por su amor y apoyo, y por la generosidad que hemos recibido durante esta década de nuestro matrimonio. Con gratitud podemos continuar nuestro trabajo a través de nuestros cimientos. Gracias por los obsequios de aniversario, por su generosidad y confianza", escribió entonces la exnadadora, quien pese a los rumores de crisis con su marido, se ha mantenido firme y ha reiterado lo mucho que lo quiere. "Albert es mi roca y mi fuerza y sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento doloroso ", ha comentado.

Recientemente, Charlène de Mónaco también compartió unas imágenes en sus redes sociales en las que se le veía hablando a través de una videollamada con sus mellizos. "Pasar tiempo con Jacqui y Bella, haciendo mantas para la guardería de al lado. Deséenme suerte", escribió la Princesa, que pese a todas sus demostraciones de afecto, no ha dejado de ser objeto de la polémica.

Precisamente, su papel como madre es el que argumentan fuentes cercanas a la Princesa para hacer ver que ella "nunca dejará a sus hijos", si bien no se desmiente la crisis o separación. Estas mismas fuentes revelan en People que la princesa regresará a Mónaco en cuanto le sea posible.

