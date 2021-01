Gabriella de Mónaco sigue la estela de lujo de los Grimaldi a los seis años: estrena bolso de Dior de 3.000 euros

Si hay algo que siempre ha caracterizado a la Familia Real de Mónaco es su pasión por la moda, el lujo y el exceso. Desde la estrella internacional convertida en princesa Grace Kelly hasta su hija, Carolina de Mónaco (64 años), pasando por la princesa Charlène (42), esposa y madre de los dos hijos del príncipe Alberto (62).

Todas y cada una de ellas se han encontrado -o se encuentran todavía hoy- vinculadas a algunas de las grandes casas globales de couture e incluso son imagen.

La princesa Gabriella de Mónaco con bolso de Dior. Gtres

Hace apenas unas horas, Carlota Casiraghi (34), la segunda de los hijos que tuvieron la princesa Carolina de Mónaco y Stéfano Casiraghi, disfrutaba como invitada de excepción y embajadora en el desfile de Alta Costura de Chanel en París. Para sorpresa de todos, la más pequeña de los Grimaldi, la princesa Gabriela de Mónaco (6) empieza a despuntar también en el universo fashion y sigue la estela familiar.

Este martes por la tarde, la hija del jefe del Estado acudió junto a sus padres y su hermano mellizo, Jàcques (6), a la quema simbólica de una barca en Puerto Hércules, una tradición en la que los pequeños del Palacio Principesco de Mónaco Roc Agel siempre tienen un papel destacado.

Junto a Jàcques, y siempre con la protección de su padre, la princesa Gabriella se acercó a prender fuego a dos antorchas en la barca ceremonial. Según cuenta la leyenda monegasca, esta barca representa la travesía que los restos mortales de Santa Devota hicieron hasta llegar a Mónaco.

Total 'look' de Dior de la princesa Gabriella. Gtres y Dior

Para la ocasión, la pequeña Grimaldi lució un total look de Dior que ha llamado la atención, especialmente por uno de sus complementos. Y es que Gabriella estrenó su primer bolso, una pieza de lujo valorada en 3.000 euros. En concreto se trata del Nano Dior -el Lady Dior, pero en versión mini- en piel de cordero Cannage y plata metalizada. El resto del outfit también lo firma la maison francesa.

Gabriella de Mónaco lució un abrigo y una falda en color rosa bebé con estampado de pata de gallo de Baby Dior, la línea para niños de la marca de lujo francesa. En sus pies, para romper con la sobriedad del estilismo, llevó unas zapatillas deportivas -en el argot de moda se conoce como sneakers- también de Dior con el logo de la marca estampado. Su precio, 900 euros.

Las 'sneakers' de Dior de la princesa Gabriella de Mónaco. Dior

La Familia Real de Mónaco no oculta su pasión por el lujo en todos los sentidos: desde palacios de ensueño hasta grandes yates, pasando, cómo no, por su atuendo diario y para ocasiones especiales como recepciones -cuando se podía- o bodas de otras familias reales. Hace apenas unas semanas, la página web UFO No More hacía un ranking de las royals para derrochadoras en lo relativo a vestuario. Liderando esta lista está la princesa Charlène de Mónaco con 106.200 euros.

Tan sólo el año pasado, la que nadadora que logró enamorar al eterno soltero de oro de la realeza europea gastó un precio medio de 2.083 euros hasta en 74 prendas. El citado sitio web señala que su cálculo se extrae de la división del coste de las piezas de las que se conoce el precio entre el valor de las mismas. La reina Letizia (48), por su parte, gastó 34.573 euros siendo la décima de las 14 royals incluidas ranking.

