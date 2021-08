El producto de Mercadona que ha solucionado el verano de muchas mujeres por menos de tres euros

¿Quién no ha sufrido una rozadura en los pies en verano? Es algo común al cambiar los zapatos cerrados de invierno, por las apetecibles sandalias de verano. Puede ser una dolencia muy incómoda que llega a ocasionar heridas que son muy molestas al caminar.

A menudo, este problema se suele solucionar con tiritas, pero estas no son una solución eficaz. Estos pequeños apósitos se mueven al caminar y con el sudor terminan desprendiéndose de la piel. Algo mucho más efectivo es la alternativa que ha lanzado mercadona. Se trata de un stick antirrozaduras para pies que ha subido al podio de los productos más perseguidos por los consumidores.

Y es que a diferencia de las tiritas es un producto que se aplica directamente sobre la piel evitando que los pies sufran. Su modo de empleo es muy sencillo, ya que solo se debe poner sobre las zonas susceptibles de ser dañadas (talones, dedos, empeines...), una vez limpias y secas. Lo único que se debe evitar es aplicarlo sobre grietas profundas o heridas abiertas.

Para que surta efecto se debe poner en cuanto se note que el zapato está provocando algún daño. El producto quedará depositado como una capa fina que impedirá que las rozaduras vayan a más y pasen a ser ampollas.

Su práctico formato en forma de barra, cuya base se gira para poder aplicarla, es muy funcional y se puede transportar a cualquier lugar, por ejemplo, en el bolso. Y esto es importante, pues tenerlo cerca es clave para que no aparezca la pereza a la hora de poner la fórmula sobre la piel antes de que el daño sea mayor.

Otra de las características aplaudidas por quienes ya lo han probado, es que se trata de un producto invisible que no tiñe de ningún color indeseado los pies. Por otro lado, a pesar de su untuosidad, no es resbaladizo, algo que podría ser peligroso, cuando se trata de una fórmula que va en contacto con los zapatos sobre los que caminamos.

"Este producto me ha salvado el verano", afirma una consumidora satisfecha, que por fin ve una solución eficaz para poder usar sus sandalias de verano preferidas. "Es como una especie de cera que se derrite en la piel", asevera otra. "En realidad no es solo mi producto favorito del mes, es favoritísimo cada mes", asegura la prescriptora de belleza Aishawari. Con estas referencias y por tan solo 2,50 euros es imposible no caer en la tentación de probar sus verificadas ventajas.

